梁文音翻唱经典神曲！《蓝色眼睛》《冷水澡》524上架

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梁文音近期翻唱的千禧怀旧歌曲《那女孩对我说》、《Superwoman》和《初恋》屡获佳绩，之前不只登上三大数位榜冠军，翻唱歌《那女孩对我说》近日更传捷报，分别荣登两大KTV点唱排行榜冠军，让文音开心地说不出话：「谢谢(哭)，不知道该说什么了」最后破涕微笑邀请大家本周日(26日)演唱会，可以来陪她一起High一波！梁文音趁胜追击，延续《#2019还在听》的翻玩态度，最新计画《#2019还在玩》，首次和金曲奖最佳乐团糜先生Mixer及独立乐团的胖虎punkhoo合作，推出《蓝色眼睛》、《冷水澡》，希望透过他们各自对摇滚的特殊注解，玩出别于以往文音情歌乐风的全新摇滚态度，两首全新翻唱单曲于24日全面数位上架。

梁文音和金曲奖最佳乐团的麋先生 Mixer首次合作，翻唱千禧年代抒情摇滚不败代表《蓝色眼睛》；前奏一下，就知道2019年的版本有多么的不同，文音用从没尝试过的呢喃歌唱口吻，娓娓道出歌裡那份寻求爱，却无法确定的心情。文音一开始得知要和麋先生合作时，便显出期待的表情说：「听过他们的歌，知道他们年纪很轻，很期待与他们的合作，我自己车上也会放他们的歌来听。」对于翻唱经典抒情摇滚情歌《蓝色眼睛》，回说：「这太熟悉了，经典到不行。」更说自己每次唱这首都会带点少女情怀，让人回想到当年下课的练团时间，团员们一个个凑钱租一小时几百块的练团室的时候，说虽然当时练团室超简陋，没冷气、没隔音设备，但回想起来是她人生中最快乐的时光。

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梁文音提到自己学生时期一直都是热音社主唱，学生时期为了规定要挑选社团参加，说自己没想太多，觉得自己最爱的只有音乐，便加入了热音社，谁知道一加入就是玩五年。回忆起热音社担任主唱时，一定要唱的经典不败神曲只有一首就是《冷水澡》，文音逗趣地说：「这能不会吗？不会这首在当时不要说在玩热音社喔。」更说《冷水澡》这歌在KTV一直都是榜上有名。梁文音也表示这次《#2019还在玩》很开心能和独立乐团界庞克摇滚的代表胖虎punkhoo一起玩音乐，希望透过他们的庞克乐风，和歌曲中无所畏惧的勇气，能带出2019女孩也要帅气的潇洒摇滚态度。

梁文音《#2019还在玩》延续上次的翻玩精神，加入了摇滚态度，特地穿上Rocker必备的格子裙、网袜、皮靴，文音大笑补充说：「还有手上这些绝对过不了海关的金属饰品。」文音回想起自己学生时代，组了个团叫做《刺猴》，身为热音社的主唱，整天都泡在社团教室和团员玩音乐、跟着乐团巡演，有些不务正业但也因此玩出了好成绩，自信地表示自己当时可是校际比赛常胜军。而对于自己第一次以摇滚爱玩女生打扮现身，梁文音：「因为自己很喜欢艾薇儿，想到摇滚第一人选就是她」、「请叫我艾薇音！」

梁文音《#2019还在玩》全新单曲《蓝色眼睛》、《冷水澡》24日数位上架，希望这次的摇滚经典翻玩，能玩出歌曲的新态度、激醒大家心中的rock star！而全新翻唱歌曲这次是否也会在《#2019还在听》期间限定演唱会上演唱，文音则对歌迷卖关子，希望到时候大家来听就知道啦。梁文音《#2019还在听》期间限定演唱会即将于本周日26号晚上6点台北Legacy、6/1（六）晚上7点在高雄驳二特区 LIVE WAREHOUSE举办！喜爱的粉丝千万不要错过。

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年5月24日