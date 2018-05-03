梁文音发片倒数 才子阿达情义相挺拍广告

阿达自导自演《副驾驶座的风景》 竟要梁文音丑很大

梁文音副驾驶座狂嗑饼干 阿达展绅士风度不计较

主打歌《还好》MV抢先首播 YouTube冲破百万点击

梁文音将推出新专辑，好友阿达自导自演，情义相挺助阵拍摄宣传广告，让文音感动地说：「嘿嘿，阿达就是一个戏精，演起来很自然，笑点也有做足。」梁文音这回不计形象搞笑拍片，为配合剧情，狂在阿达的车上嗑饼干，好友也完全不生气，更狂赞:「我把阿达的车子吃的到处都是饼干，很好笑，感觉出来他是个很有绅士风度的人，完全没有跟我计较。」梁文音Ft.阿达「贴心副驾/ 不良副驾」完整版影片，5月1日起至5月6日，搭乘台湾大车队就有机会在车上看到2人精彩又俏皮的演出。

暌违3年，梁文音5月推出新专辑《副驾驶座的风景》，首波主打歌《还好》MV，上线好评不断，现在已在YouTube冲破百万点阅，就连数位平台成绩也告捷，纷纷挤进排行榜。梁文音配合新专辑拍摄宣传广告，邀来创意十足，总是充满想法的阿达担任导演，2人合作拍摄「贴心好副驾TOP3」及「不良副驾TOP3」的广告片。阿达亲力亲为写脚本、出借爱车，更笑曝: 「我希望文音拍出丑很大的影片，她已经漂亮10年了，这样有什么意思呢？」

梁文音对此大方豁出去，欣然接受阿达要她尽兴演出的想法，包括以夸张表情演出、飙高音忘情唱歌、不计形象嗑饼干，她表示：「我有请同事尽量把我丑的部分剪进去，牺牲色相对我来讲没有很难，平常也没有什么掩饰。」两人在拍摄现场玩得不亦乐乎，梁文音更直呼：「有几幕真的蛮丑的，阿达教了我很多，拍完之后更直接回放，觉得满意再接着拍。」

已经开车多年的梁文音，对于开车技术颇为自豪，她谈到:「我平常很怕坐别人开的车，除非是很信任的人，最怕朋友开车煞车煞太大力，以前我刚搬到台北的时候，还曾坐车坐到哭，觉得车子跟车子间的距离实在太近了。」

至于婚后她与老公则多轮流开车，梁文音说：「老公喜欢掌握驾驶座，有时候他累的时候就会换我帮忙。」她自认是优良的副驾驶，「就算是老公开车，我也不会睡觉啦，会陪他说说话。」

不过梁文音也招认，在副驾驶上很严格，常会化身纠察队，监督另一半开车行径，「在开车这件事情，其实我们蛮常有争执，因为他开车很有Free Style，我就会很生气地说：『你会不会离前面太近啊』、『红灯你要停啊』。」直到结婚彼此更会顾虑到对方，「学着去再意对方的感受，我觉得这件是我们都在磨合，现在状况有越来越好了。」

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