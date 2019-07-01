梁家辉现身[撑警集会] 黑粉：“看错你了”

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香港的「反送中」风波依然持续蔓延，如今更是引起警民冲突，社会甚至出现仇警情绪，6月30日大批香港民众发起「撑警集会」，走上街头力挺警察，艺人谭咏麟、锺镇涛、梁家辉等人都淋雨到场声援，影帝梁家辉甚至手持「阿Sir，我撑您！」的牌子，表达力挺港警决心，结果却引起黑粉怒呛：「看错你了。」

昨天，香港演员谭咏麟、锺镇涛、梁家辉、陈百祥等都纷纷走上街头，以实际行动力挺港警，梁家辉更是徒步走进人群，一一向民众握手致意，嘴裡还不断说着「加油」，之后他更拿着「阿Sir，我撑您！」的口号牌子，被问到立场，他表示不会说别的话，仅说一句：「香港警察，绝对值得支持。」

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谭咏麟上台致词时，表示自己是香港出生长大，见证香港一路走来的演变，虽然不愿意谈政治，但看到港警遭到如此对待，说出重话：「再这样下去香港会没救了。」更另一位港星黄耀明则不屑反击：「不想谈政治？当你踏进这个公园，踏上这个舞台就已经非常政治，何况你不谈政治，政治会找上门，所以不要掩耳盗铃，自欺欺人。」

见到艺人们走上街头挺警，网上则掀起正反两派的声浪，有人支持警察，认为应该要还警方一个公道，但也有人持反对意见，表示对艺人们感到失望，还说重话说看错人了，甚至还有人留言说「以后不会支持梁家辉拍的戏」、更讽刺他「演了两部寒战，以为自己真的是警察吗」。

资料来源：Ettoday