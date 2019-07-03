梁家辉导演处女作《深夜食堂》温暖来袭！剧中竟有男神友情客串

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梁家辉首次执导电影《深夜食堂》，自开机起便备受期待，7月2日影片终曝光了“夜百味”预告和“不打烊”海报，用温暖、地道的中国味，在中国8月30日激活初秋第一缕“食愈”。



备受瞩目的除了有资深演员梁家辉的演技之外，更让影迷好奇的莫过于演员阵容！电影《深夜食堂》由梁家辉、刘涛共同领衔主演，杨祐宁、魏晨、郑欣宜、张艺上、金世佳、焦俊艳、金燕玲、冯淬帆、张立、梁靖康、杜雨宸、王靖雯联袂主演。更将网友惊喜的是邓超将特别出演，还有男神彭于晏、张一白、陈建州、郝平、蒋雯丽友情出演！





该片改编自安倍夜郎的日本同名漫画，讲述在大城市某个不起眼的小弄堂里，一位中年大叔守着一间只在深夜营业的小餐馆，为每一个到访的食客做一份只属于TA的食物，一碗饭一个故事，一碟菜一段人生，暖心抚慰都市夜归人。

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《深夜食堂》最初是安倍夜郎创作的治愈系连载漫画，2009年起在日本曾多次成功改编过同名影视剧，超高的口碑与热度使之一跃成为经典IP，在中国亦有广泛受众。梁家辉曾被网友选为最适合出演“大叔”的演员之一，他首部自导自演的作品便选取了这一经典IP，圆了网友的梦。“想给中国观众展现一个充满中国味的深夜食堂，做一些中国的食物，讲一讲中国老百姓的故事”，这便是梁家辉的初心。

对于“大叔”的角色，更是用心塑造，力求接近漫画的同时也具有中国人的忠厚。预告片尾随着一声呼唤，梁家辉饰演的“大叔”面色沉静终登场，一同曝光的海报中则整装以待目视前方，眼神中隐藏着无限故事。

真的好期待梁家辉“大叔”送上暖暖的心灵鸡汤，还有男神彭于晏的登场！

资料来源：搜狐