林志颖亲自回应《放羊的星星》穿帮画面

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林志颖曾经和韩国女星刘荷娜主演《放羊的星星》，2007年播出时轰动两岸，2人经典CP形象深植人心，更大受欢迎。近来有网友翻出该剧的穿帮画面，他也亲自发文解释背后真相。

《放羊的星星》播出至今经过12年，仍是许多观众心中的经典，近期有网友翻出戏中的穿帮画面，其中一幕是林志颖捧着刘荷娜的脸，还清楚拍到他戴着耳环，但下一个镜头，他的耳环就瞬间消失，这一幕意外引发热议。

林志颖本人看到后，随即转发穿帮画面，并揭开谜底：「如果我没记错这场道歉的雨戏身体湿了一整夜。」他表示自己当初拍戏时，就在犹豫要不要打耳洞，但最后选择用强力磁铁来替代，「所以每次一有空档都会取下耳钉让耳垂休息一下，不然会痛一整天像图2这样红红的。」他也无奈自嘲，因为忘记戴上蓝鑽耳环，所以才会发生上个镜头有，下个镜头没有的穿帮镜头。

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而林志颖解开穿帮的真相后，不少网友恍然大悟，纷纷留言：「十二年后才发现仲天骐的耳钉是假的」、「我看了那麽多次还真的没发现」、「辛苦啦！拍戏真不容易」，也勾起许多戏迷的回忆，「好怀念的一部戏啊」、「这部真的超经典」。

【林志颖Instagram全文】

如果我没记错这场道歉的雨戏身体湿了一整夜

当初拍放羊时就在犹豫要不要打耳洞

最后我还是选择用强力磁铁来替代耳洞

所以每次一有空档都会取下耳钉让耳垂休息一下

不然会痛一整天像图2这样红红的

但也因此会忘记戴上蓝鑽

所以才会发生上个镜头有下个镜头没有的穿帮镜头了

嘻嘻 这样懂了吗？