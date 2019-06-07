林志玲，你终于嫁了！

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44岁台湾第一名模林志玲昨天突然抛下震撼弹，宣布和日本放浪兄弟成员Akira（今年37岁）已经登记结婚。志玲姐姐在文中写道，“爱与勇气，我结婚了。有大家一直以来的爱与支持我真的很幸运。亲爱的每一个你，让我们一起幸福”。林志玲老公AKIRA稍后转发该微博称“我会让你幸福一辈子”，好甜啊！

不过有人欢喜有人愁，其中包括了情缠17年的言承旭。

作为出生富商家庭的大家闺秀，多伦多大学的高才生，著名模特，志玲姐姐一向不缺追求者。当年还是一名模特的志玲姐姐与言承旭传出绯闻，2002年，林志玲被拍到与言承旭一起看电影。2003年，二人又被拍到一起前往圣灵宫拜神，之后进入某大厦单独相处9小时。一直到林志玲2005年手机送修，她和言承旭穿着浴袍的亲蜜照意外流出，才让这段地下恋情见光。之后多年两人经历分分合合，从结婚、怀孕到世纪复合的传言始终不断，2人间的感情也让外界雾里看花。

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2010年，林志玲上湖南卫视《快乐大本营》，听到主持人何炅描述言承旭当年排除万能去见坠马受伤的林志玲的情境，一句“为什么两个相爱的人，在受苦的时候想要接近会那么疼”，让林志玲一度激动地眼眶含泪，看得众人揪心不已。2017年两人被拍到在马来西亚一起前往健身房，世纪复合的消息再次轰动娱乐界，但随着林志玲在2018年澄清自己并未结婚、怀孕，也没有恋情，更强调不会说谎，也断开了和言承旭的绯闻与乌龙婚讯。

除了言承旭，志玲姐姐另一段受瞩目的恋情就是和“马桶王子”邱士楷的“豪门”恋情。他们两家是世交，双方父母也很看好小两口的互动，希望得以结成亲家，两人也曾经谈婚论嫁，但遗憾的是，最终还是没能一直走下去。

除了这两位，陈勇全对林志玲的感情也是众所周知的。受长辈之托，陈勇全特别照顾赴加拿大念书的志玲姐姐，还因此日久生情，最终陈勇全和论及婚嫁的女友解除婚约。

虽然多年来感情不顺，但志玲姐姐依然积极过成了所有女人羡慕的样子。2015年10月8日晚，黄晓明和Angelababy的婚礼上，她凭借身高优势抢到了捧花。尽管当时她还是单身，但这份祝福终于在4年后的6月6日兑现了。

在爱情的风雨中前行，她一路经历了很多，如今终于迎来晴天，让我们一起祝福她幸福！而且要一直幸福下去！