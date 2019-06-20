娱乐 Entertainment明星 Celebrity 林志玲婚后首亮相！否认改名为黑泽志玲：未来不会有改变 by Tofu 20 June 2019 written by Tofu 20 June 2019 Advertisement 林志玲宣布与AKIRA（黑泽良平）结婚后首次亮相，与英国皇室伊丽莎白女王、查尔斯王子以及社会名流们一起在阿斯科特盛装出席观看英国皇家赛马，现场名流云集众星荟萃。当天，林志玲穿着黑白洋装戴着礼帽，妆发精致优雅得体，红唇浅笑初展人妻魅力。据悉，现场采访中，林志玲还回应了近来改名“黑泽志玲”的传闻，她否认称：“名字承载了文化和大家给予的爱，未来也不会有改变。” Advertisement 资料来源：爱奇艺娱乐、新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 最受不了的副驾驶类型│你被拒载了吗？ next post 《来自星星的你》导演时隔5年再执导新剧《HYENA》 You may also like 《来自星星的你》导演时隔5年再执导新剧《HYENA》 20 June 2019 贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸 20 June 2019 林书豪回应“躺赢”总冠军：我应得的！ 20 June 2019 BY2 火热回归！Restart重新出发参赛《明日之子3》 622少女心上线 19 June 2019 疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！ 19 June 2019 女生该放下身段撒娇 杨丞琳公开爱情保鲜秘诀！ 19 June 2019 爆小猪曾出轨，小三曾计划逼宫周扬青！ 19 June 2019 贾静雯抱人妻第三胎女儿！咘咘与Bo妞问「弟弟勒？」 18 June 2019 人在四川强震附近！Angelababy狂奔20层楼逃命 18 June 2019 阿翔正式召开记者会 搭档、师兄浩子现身鞠躬道歉「他们犯错等于我犯错」 行动力挺「浩角翔起不会解散」 18 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.