林志玲婚后首亮相！否认改名为黑泽志玲：未来不会有改变

Advertisement



林志玲宣布与AKIRA（黑泽良平）结婚后首次亮相，与英国皇室伊丽莎白女王、查尔斯王子以及社会名流们一起在阿斯科特盛装出席观看英国皇家赛马，现场名流云集众星荟萃。当天，林志玲穿着黑白洋装戴着礼帽，妆发精致优雅得体，红唇浅笑初展人妻魅力。据悉，现场采访中，林志玲还回应了近来改名“黑泽志玲”的传闻，她否认称：“名字承载了文化和大家给予的爱，未来也不会有改变。”

Advertisement



资料来源：爱奇艺娱乐、新浪娱乐