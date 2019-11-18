林志玲喝嗨了「当场脱AKIRA衣服」！

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林志玲和AKIRA 17日在台南举行婚礼，行程从中午一直安排到晚上，在美术馆举办完婚宴之后，又移到晶英酒店举办after party，所有宾客玩到半夜，越喝越high，就连向来优雅的林志玲都变得放开起来，穿上火辣流苏礼服大方热舞，甚至开始帮AKIRA解扣子脱衣服，引来全场热烈欢呼。

林志玲为了这场after party，特别换上火辣艳丽的短裙，一身银色流苏在热舞时不断摆盪，十分漂亮。她似乎是喝多了，后来还开始帮老公解背心扣子，甚至一度想把衬衫都拉开，AKIRA起初还投入地配合，但眼见老婆越脱越起劲，才赶快逃跑、把衣服端正地穿回去。

众多宾客围观起哄，小S更是其中特别high的一位，直接卡了一个距离最近的位子，大喊：「志玲志玲，妳把他衣服脱掉！快一点OK！」眼见AKIRA居然把衣服穿回去，她更是心急，直接冲上去帮忙扒开衬衫，最后被对方直接扣在怀里制止，这才吓得她大喊「I’m married（我结婚了）」，让AKIRA也大笑：「I’m married,too.（我也结婚了）」炒热现场气氛。

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小S连忙向旁边林志玲告状：「妳老公攻击我！我被攻击了！」得到对方和AKIRA温暖拥抱之后，她这才满意改口：「可是其实我被攻击得很开心。」她随后还牵着AKIRA的手又跳起舞来，结果被对方拉着手原地不断转圈，最后实在闹得撑不住了，才终于乖乖逃回自己老公的怀里。

AKIRA在派对上也感性致词，透露这一整天下来，看到台南乡亲、甚至其他地方也来了这么多人祝福，真的觉得「志玲很了不起」。虽然他自认在日本也算发展得不错，但看到林志玲长期的善行，真心感到尊敬也自愧不如，觉得对方真的很棒，因此向全台南、全亚洲承诺，一定会让志玲成为最幸福的人。

新闻来源：ETtoday