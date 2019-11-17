林志玲、AKIRA台南举行婚礼，林志玲：“幸福就是我们在一起，我爱你”甜蜜告白老公！

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台湾“第一名模”林志玲与日本团体“放浪兄弟”成员AKIRA（本名：黑泽良平）今年6月宣布结婚之后，今天下午（17日）在台南补办婚宴。两人的婚礼于下午开始，一路到晚上才结束。

林志玲勾着爸爸的手踏上红毯，缓缓步入仪式场地，两人依照古礼拜天地，也对现场民众鞠躬，终于在夫妻俩对拜后，林志玲忍不住激动情绪哭了。小俩口相望对着彼此说着结婚誓词，AKIRA以日文、中文说出对林志玲的承诺，让她再度感动落泪。接着，志玲姐姐也以日文表达对丈夫的爱意，含着眼泪带着幸福的微笑，气氛十分美好。

林志玲以日文念出誓词，“这里是我的父母定下爱情誓约的地方，将来无论发生什么事情，我跟良平会一直一起，好的时候、不好的时候都没有关係，我会一直在你身边！” 接着再以中文说：“谢谢你温暖地牵着我的手回到原点，共筑爱的家庭。我们认识了八年，这一切都是命运的安排，谢谢你让我有勇气去接受爱情，让我们走在一起。”

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林志玲甜蜜看着AKIRA表白，“希望到我们老的时候都能够手牵着手” 忆起相识、相爱的过程，林志玲看着AKIRA的眼神，充满爱意，AKIRA也同样以盛满爱意的眼神回报，志玲姐姐泪中带笑认真地说：「幸福就是我们在一起，我爱你！」最后小俩口紧紧相拥。

据台湾媒体报导，林志玲与AKIRA的世纪婚礼并没有伴郎、伴娘，婚宴仅席开12桌，邀请的都是至亲好友。而出席的圈内好友包括蔡康永、小S夫妻、黄子佼、邱瓈宽、恩师洪伟明、资深男星林健寰、陈怡蓉夫妇、寇乃馨等。

由于老公AKIRA是Ralph Lauren代言人，因此据悉志玲姐姐的白纱是採用Ralph Lauren的特别订製款，而传统送客穿的中式礼服则是台湾品牌夏姿陈（SHIATZY CHEN）设计总监王陈彩霞亲自打造的粉红色立领露背设计，并以亮片及水晶增添耀眼光采。

（新闻来源：ETtoday星光雲，图片来源：新浪娱乐）