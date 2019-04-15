林忆莲双囍临门！《魅惑》MV首播+出限量黑胶片

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华语天后Sandy林忆莲于去年底推出睽违6年的全新国语大碟【0】专辑，在载体上除了我们熟悉的数位平台外，更于今年初开放预购【0】限量特製黑胶，回归最高听觉体验。时间、重置、归零为主要概念出发，德国黑胶大厂 Optimal Media 原厂压片，品味林忆莲独到的宇宙观，供爱乐人订製实体珍藏。这份弥足珍贵的献礼，在众人的殷殷期盼下，终于在4月12日推出了！而由于空运回台，预估可能会有货品损伤的机率，因此有生产非常少量的现货可于各通路购买。

不只是黑胶献礼让我们的满足延续到了今年，《魅惑》MV也于12/4中午首播，会像仙女下凡般如此地无预警，原来这是导演比尔贾想要送给Sandy的一份惊喜礼物。这次双方除了合作《沙文》MV，导演自己对《魅惑》这首歌曲非常喜欢，所以把当时合作PRANAVA造乐者演唱会「概念影片」，没能完整呈现的画面跟新歌结合，做为送给Sandy的礼物。黑胶发行日再加上《魅惑》MV的惊喜首播，对思思念念林忆莲的广大乐迷们来说，真是双囍临门、大大的满足啊！

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《魅惑》不看歌词光听音乐就彷彿已看到那层鲜豔的纱，背后的总带着笑意，却难分善恶。五官总在靠近时才能辨明，像是带着魔力的一本书，从第一个字开始就被迷上了，气氛绝美。诱惑总是无时无刻出现，并且挡在最前面，难以抵挡。从上一张《盖亚》专辑，林忆莲开始做自己想做的音乐；过了6年，这位天后再次主导，强调饱和的生命感与完整性，完成一张实验性极高又充满艺术价值的颠峰之作！以「归零」概念，表达自己的反璞归真，专辑一推出全面登顶数位冠军宝座，更在各界获得一致好评为2018年度优秀专辑，以及2018 年不能错过的华语专辑！进入2019 年，回顾去年发行专辑，战况激烈尤其年底更是强片齐发，一切都伴随着第【0】张忆念限量精装黑胶献礼的正式推出，让耳朵延续去年底的氛围，快乐得忙碌着。

林忆莲Sandy Lam《魅惑》Official Music Video

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年4月15日