林忆莲、恭硕良1年前已分手

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据香港媒体报道，林忆莲通过经纪人陈镇川承认和年轻他11岁的男友恭硕良拍于1年前已分手，但双方仍保持朋友关系。

2月6日，林忆莲在微博发文回应分手一事：“2019年的一月，恭硕良先生和我非常理性地做出了人生新的决定。在一起经历了八年美好的日子后，我们决定各自走向各自的人生。这是一个艰难、且悲伤的选择，但也是一个出自对于彼此的爱与关怀而做出的决定。谢谢大家的关心。希望大家这段时间能够尊重我们的私隐。这段日子大家有更重要的事情要处理及安排，希望各位好好照顾身体及帮助身边有需要的人。”

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今天(7日)，有爆料称两人分手，是因为男方在分开之前就有西班牙混血女友，三人在三角关系中纠缠了一段时间。最终，林忆莲选择退出这段关系，恭硕良高调带着新女友出席圈内饭局，并离开林忆莲位于西贡的独立屋，展开新生活。

过去八年，一直有林忆莲秘密嫁给恭硕良的传闻，但他们总是公开表示“不需要一纸婚书”。今年1月传出两人分手的消息，男方带着新女友出席艺人聚会，据悉女方是西班牙混血儿，并不是娱乐圈中人，比林忆莲年轻。报道指，那个女孩在西班牙念大学的时候，就已经跟恭硕良在一起，后来回港发展就正式“抢”林忆莲男友，这段三角关系纠缠了一段时间，恭硕良最终情归西班牙女友，搬出林忆莲的独立屋。港媒指出林忆莲因为这次情伤“一蹶不振”，因为她不能承受公开“分手讯息”，所以一直对外界隐瞒消息。

据悉，林忆莲与前夫李宗盛育有1个女儿，两人于2004年结束6年婚姻。2011年，林忆莲曝出新恋情，与小11岁的鼓手恭硕良相爱。

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