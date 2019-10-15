林彦俊绯闻对象宣誓主权？ 女方疑似遭被盗号

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男团「NINE PERCENT」成员林彦俊早前传出绯闻，他被爆和韩国女舞者金花英正在热恋，且曾经拍过亲密靠头的影片，引发热议。中国网站近日又流传一张截图，疑似金花英微博帐号转发网友PO文「（粉丝）还不愿承认她们的真嫂子，金花英好可怜」，彷彿宣示主权一般的情况，再度使2人的绯闻受到热议！

中国网友爆料，金花英和林彦俊关系亲近，尽管国籍和使用语言都不同，还是常常帮对方宣传、到场支持演唱会，也曾经亲近地靠着彼此合照。此外，金花英的微博帐号「金花英0212」在14日下午突然转发一则PO文，该文内写着：「割割（哥哥）的半个家在寒（韩）国了，嫂子还不愿承认她们的真嫂子，金花英好可怜。」立刻引爆网友热议。

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然而，金花英不久后便透过Instagram发文，无奈表示：「我不是很会说话或擅长在这种SNS上面写文章的性格，但中国公司那边突然联络我，我一觉醒来还想到底是什麽事…原来是问我是不是发微博了…真是…我跟彦俊有什麽奇怪的传闻？」

金花英解释，先前确实想尝试使用微博，所以申请了帐号，但因为实在无法理解中文，后来就没有再使用，「所以我怎麽可能知道转发功能怎麽用？」她还晒出微博登录画面截图，证明自己现在根本登不进去，「被我发现是谁用我ID的话，请不要再这样了！想死吗？我现在连登入都不行，应该是有谁盗用了。」

对于这次绯闻，林彦俊工作室也在晚间发表声明，澄清网路上不实绯闻：「林彦俊先生与金花英女士仅是同事关系，除工作以外没有任何接触或联系，一切与恋情相关信息均为恶意杜撰。」工作室也警告，对于注册同名帐号造谣等行为，将保留依法追责的权利，也请大众不要听信、传播谣言。

新闻来源：ettoday