林峯被爆已向张馨月求婚！将在12月8日结婚？！

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据香港媒体报道，艺人林峯与内地女友张馨月拍拖一年多，二人被指将于年底结婚！据读者报料指林峯于6月1日已偷偷到女友的老家向对方求婚，甚至打算在自己40岁生日（12月8日）当天结婚，而林峯经纪公司被问及此时没有否认，并表示「私人事不会作回应」，更指之后会统一给予回应。

