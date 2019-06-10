娱乐 Entertainment明星 Celebrity 林峯被爆已向张馨月求婚！将在12月8日结婚？！ by Tofu 10 June 2019 written by Tofu 10 June 2019 Advertisement 据香港媒体报道，艺人林峯与内地女友张馨月拍拖一年多，二人被指将于年底结婚！据读者报料指林峯于6月1日已偷偷到女友的老家向对方求婚，甚至打算在自己40岁生日（12月8日）当天结婚，而林峯经纪公司被问及此时没有否认，并表示「私人事不会作回应」，更指之后会统一给予回应。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 张曼玉压轴登场《少年可期》 化身调皮师父与乐华七子打水仗！朱正廷模仿梁朝伟 重现经典《花样年华》 You may also like 张曼玉压轴登场《少年可期》 化身调皮师父与乐华七子打水仗！朱正廷模仿梁朝伟 重现经典《花样年华》 10 June 2019 周汤豪遭冒充诈骗！被“假周汤豪”气炸 10 June 2019 加州秘办奢华婚礼 Chris Pratt婚照首曝光！ 10 June 2019 NeiNei、小泡芙同框！甜蜜出游三亚 撇下Max 大秀长腿宛如「筷子姐妹」 10 June 2019 金秀贤7月1日正式退伍！ 经纪公司：新作讨论中 10 June 2019 《RM》cos漫威英雄！李光洙完胜！ 10 June 2019 阿福邓福如甜晒婚礼照 性感礼服让网友直呼「仙女下凡」 10 June 2019 创造营男团R.1.S.E 11人正式出道！周震南第一占据C位 9 June 2019 「凉凉哥」强势归来！勇闯《百变达人》 独特歌喉惊艳潘玮柏、侯佩岑 8 June 2019 《中餐厅》第三季正式官宣阵容 少了薇店长 店长将由TA来接棒？！ 7 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.