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林俊杰偶遇打卡粉丝 竟主动搭讪「我可以跟你OO吗」 网瞬间炸翻

by Tofu
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林俊杰偶遇打卡粉丝 竟主动搭讪「我可以跟你OO吗」 网瞬间炸翻
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JJ林俊杰16日晒vlog，透露正在餐厅吃饭时，发现身后出现自己的粉丝，身上正穿着林俊杰国际歌友会「林距离」的T恤，因此决定主动“搭讪”，给这位粉丝大大的惊喜！

这段巧遇发生在8月12日下午1点07分，林俊杰和助理到餐厅吃午餐，注意到身后有女粉丝穿着歌友会「林距离」的会服，而且完全没有被发现自己也在这。女粉丝特别为了朝圣偶像打卡过的餐厅，特地穿会服来朝圣，他趁对方专注点餐时偷偷录下背影，自己戴着墨镜小心翼翼，打算等一下给对方惊喜。

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林俊杰先在座位上彩排要怎么和粉丝打招呼，接着拿起拍摄中的手机开始移动，走到女粉丝面前，开口说：「不好意思，我可以跟妳合影吗？」而女粉丝起初抬头有些疑惑，再抬头便认出偶像本尊，兴奋的脸蛋瞬间涨红，又激动又害羞捂脸，他大方和粉丝握手，还拍了自拍，女粉丝感性告白，「谢谢你写那么多好听的歌，那是我最痛苦的时候，都听你的歌过来的……。」

网友看完影片心情激动，「我这辈子竟然追到拍粉丝的偶像」、「这是什么偶像剧剧情啊」、「做你的林距离太幸福了。」幸运的粉丝随后也分享巧遇过程， 「觉得一切的偶遇都与自己无关，但万万没想到！竟然真的真的有我的一份！」

 

资料来源：ettoday

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