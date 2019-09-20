林俊杰《将故事写成我们》歌词版MV上线！网友：“想再结一次婚！”

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林俊杰昨日在社交平台发布了新歌试听，并预告新歌《将故事写成我们》的歌词版MV将在今天（9月20号）13：14上线，而今天，新歌歌词版MV终于出炉啦！看了歌词，网友们纷纷表示“想再结一次婚！” “婚礼主题曲可以安排上了”。

這首《將故事寫成我們》，獻給世界上千千萬萬個「一個人」，盼望著每一個「我們」，都能夠共享著生命中一樣的幸福與快樂。I wrote this song “The Story Of Us”, with one belief in my heart, which is that all things come together in wholeness and wellness eventually. In good faith, we shall live life to the fullest with no regrets.Available now on: iTunes Store / Apple Music /Spotify / Tidal / KKBOX / Friday Music / My Music / Line Music 單曲連結：https://JJLin.lnk.to/TheStoryOfUsFA#林俊傑9201314#林俊傑將故事寫成我們#讓奇蹟發聲#ifmiracleshadasound#thestoryofus 由林俊傑 JJ Lin 发布于 2019年9月19日周四

新歌歌词是由周董的御用作词人方文山亲自填写，JJ暖暖的嗓音加上方文山擅长的细腻文字，贴近的描绘出恋人相知相守、刻骨且珍贵的情感，感动了许多粉丝，也让这首歌成为结成连理最美的传递。”

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新专辑的封面上是两只即将牵住的手，与新歌歌词相呼应。歌词中写道：“这一生原本一个人，是你坚持厮守成我们，所有未来说好了一起等，青春的誓言扎了根，愿望比谁都深，过了门永远是一家人。林俊杰在脸书发布歌词版MV，配文写道：“这首《将故事写成我们》，献给世界上千千万万个「一个人」，盼望着每一个「我们」，都能够共享着生命中一样的幸福与快乐。”

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