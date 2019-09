林俊杰《将故事写成我们》歌词版MV上线！网友：“想再结一次婚！”

這首《將故事寫成我們》,獻給世界上千千萬萬個「一個人」,盼望著每一個「我們」,都能夠共享著生命中一樣的幸福與快樂。I wrote this song “The Story Of Us”, with one belief in my heart, which is that all things come together in wholeness and wellness eventually. In good faith, we shall live life to the fullest with no regrets.Available now on: iTunes Store / Apple Music /Spotify / Tidal / KKBOX / Friday Music / My Music / Line Music 單曲連結:https://JJLin.lnk.to/TheStoryOfUsFA#林俊傑9201314#林俊傑將故事寫成我們#讓奇蹟發聲#ifmiracleshadasound#thestoryofus

由林俊傑 JJ Lin 发布于 2019年9月19日周四