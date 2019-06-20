林书豪回应“躺赢”总冠军：我应得的！

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NBA季后赛在不久前落幕，猛龙最终打败勇士成为全场总冠军。

6月18日，猛龙队在多伦多街头举办盛大的冠军游行，球员之一的林书豪也特别穿了一件印有“猛龙”的紫色复古球衣参与庆典，庆祝猛龙队首夺NBA总冠军。

不过对于林书豪在季后赛的表现，很多中国的球迷都表示不买单，有不少球迷认为仅在总决赛中打了51秒的林书豪并不配这一项荣誉，甚至多次留言批评他。

日前，林书豪做客一档广播节目时对此事认真地作了回应，公开表达了自己绝对有资格捧起这座冠军奖杯。他回应：“坦白地说，有几次我觉得我必须说服自己‘冠军就是我应得的’。” “作为一名球员，我也不习惯不上场打球，所以我想，‘这很难，我真的值得（这个总冠军）吗？’”

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接着林书豪说他对整个赛季进行了思考，“我确实（为猛龙）作出了贡献，我在常规赛中打了23场比赛。我一直在和这些人共同奋战，不管是在训练中还是其他什么，甚至观看比赛，和他们交谈，给出我的意见，给予队友帮助。”

之后他肯定了自己的价值，并表示自己今年很努力，还说：“即使一些球员没能上场比赛，我也希望人们能理解大家到底有多么努力，因为你永远不知道什么时候会得到机会，所以你必须准备好一切以便随时被召唤。”

另外他也说，“（一支球队）有主教练，然后是助理教练。（但比赛的时候你能看见助理教练）他们做了什么吗？他们在暂停的时候不会说话，不会招呼球员，也不会上前与裁判争论，但每个人都会扮演好自己的角色，这样才能更好。”

从怀疑到肯定，林书豪最终认为自己“应该享受它（冠军），拥抱它（冠军）”，并表示自己不会羞于庆祝。他还补充道，“我知道我有多努力，我知道我准备的方式，我在不能上场的时候给队友加油，我为球队贡献出建议。我知道我做了我所能做的一切来做好迎战准备，去成为最好的球员。”即使他在总决赛没能像伦纳德那样势不可挡，也未能如范乔丹一样魅力四射，但没有上场并不能成为他不配这枚冠军戒指的理由，但这个冠军也有他的一份贡献，所以是他应得的。