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杨紫晒「长发」佟年定妆照 穿学生制服又美又萌

by Tofu
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杨紫晒「长发」佟年定妆照 穿学生制服又美又萌
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7月23日，杨紫于微博发文写道：“刚刚翻手机发现了第一次定妆时候的长发版佟年，嘻嘻嘻 ”并晒出定妆照。照片中，杨紫梳着齐刘海，身穿灰色背心搭白衬衫的学生制服，校园气息满满。

此微博一曝光，网友纷纷留言点赞称：“你怎么这么好看。”、“最美佟年怎么都是你！不论长发短发！”、“是淑女年年”。

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资料来源：新浪娱乐

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