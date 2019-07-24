娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama 杨紫晒「长发」佟年定妆照 穿学生制服又美又萌 by Tofu 24 July 2019 written by Tofu 24 July 2019 Advertisement 7月23日，杨紫于微博发文写道：“刚刚翻手机发现了第一次定妆时候的长发版佟年，嘻嘻嘻 ”并晒出定妆照。照片中，杨紫梳着齐刘海，身穿灰色背心搭白衬衫的学生制服，校园气息满满。 此微博一曝光，网友纷纷留言点赞称：“你怎么这么好看。”、“最美佟年怎么都是你！不论长发短发！”、“是淑女年年”。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 李荣浩节目曝经历恐怖车祸 肋骨还刺穿肺部！ next post 高圆圆产后首度晒照 「西瓜装」秀纤细手臂 身材已恢复苗条 You may also like 高圆圆产后首度晒照 「西瓜装」秀纤细手臂 身材已恢复苗条 24 July 2019 李荣浩节目曝经历恐怖车祸 肋骨还刺穿肺部！ 24 July 2019 大S绝不让孩子进演艺圈 24 July 2019 私生饭再闹事！肖战被迫滞留机场 24 July 2019 哪尼？《德鲁纳酒店》竟然还有官方网站？！ 23 July 2019 男明星最爱收藏的车TOP 5 23 July 2019 《天气之子》日本开画3天，同期票房竟然是《你的名字。》的1.3倍！ 23 July 2019 赖冠霖解约CUBE娱乐原因曝光！无法再信任公司 23 July 2019 小泡芙又长大啦！6对生日趴化身小公主 刘畊宏甜蜜告白「我愿意永远做无条件爱你的王子」 23 July 2019 《交换吧运气》老版道明寺配新版杉菜 23 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.