杨紫、肖战官宣新剧《余生请多指教》！首曝光心动片段 掀网友留言：听声音就甜到了

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要说2019年夏季最火热的剧集，由肖战、王一博主演的《陈情令》和李现杨紫主演的《亲爱的热爱的》一定上榜，掀起少女追剧热潮。在这两部热播剧刚收官不久，一直让大家关注和期待的都市剧《余生，请多指教》15日曝光了全新阵容，其中肖战、杨紫的男女主阵容也是引起了大家的热议！

该剧首发全阵容海报，众主演青春洋溢的笑容跃然于简单纯净的背景下，预示着下一部爆款青春剧即将面世。

《余生，请多指教》讲述了音乐系大三学生林之校（杨紫饰）因父亲生病住院，与父亲的主刀医生顾魏（肖战饰）邂逅的故事。两人从相识、相知、相爱到相守，共同面对人生的难题，并在磨砺中变成更好的自己，成为彼此的太阳，最终托付余生。

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演员方面，人气小花杨紫与聪慧善良而又文艺的”小太阳”林之校气质相符，而肖战的形象与专注、温暖、充满爱心的顾医生也十分契合。作为近期因各自作品《亲爱的热爱的》和《陈情令》人气飙升的两位年轻演员，他们的首度合作也令粉丝颇为期待。

一起来听听剧中林之校（杨紫饰）和顾魏（肖战饰）彼此心动时刻的声音吧！

心动的声音是你打开可乐的气泡声，

是天台从你耳机中传出的音乐声，

是望向你眼睛时抑制不住的心跳声。

——林之校

心动的时刻是你拼命练习的身影，

是你用心照顾家人的忙碌，

是你说出那句话时的认真和深情。

——顾魏

资料来源：搜狐、财经时报