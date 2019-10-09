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杨秀惠年初已秘婚！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
杨秀惠年初已秘婚！
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华姐出身、来自大马柔佛洲的35岁无线花旦杨秀惠，昨天被爆出早在年初，已经和圈外男友叶世扬在外地秘密结婚外，并在上个月，在香港正式申请注册结婚。


《on.cc东网》昨天收到消息，杨秀惠自从拍竣《大帅哥》已经和男友积极筹备婚礼，并做足保密功夫，除了今年年初在外地秘密结婚外，并已经在上月在香港正式申请注册结婚。

《on.cc东网》发现他们于上月24日正式递交拟结婚通知书，通知书上杨秀惠以其原名“杨㛢僡”来登记，而丈夫名字则正式曝光，姓名是叶世扬，年纪比女方大3年，两人共同报称住址为渣甸山毕拉山道，但职业一栏均从缺。

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《on.cc东网》随后致电杨秀惠，对于秘婚一事她直认不讳，她说：“谢谢大家的祝福！我和我先生其实于今年初已经在外地结了婚，但因为我先生是圈外人，所以想低调处理。（婚后会继续幕前工作吗？）会，工作会和以前一样，不会有改变。”


圈中好友汤洛雯对于好姐妹秘婚，她表示 ：「睇新闻先知道，好突然，当然恭喜佢，好戥佢开心，因为我都认识佢男友，一直都希望佢哋拉埋天窗，真係好好、好感动，好似童话故事咁。」（看了新闻才知道，当然恭喜她，好替她开心，因为我也认识她的男友，一直希望他们结婚，真的好好，好感动，好像童话故事）

此外，朱千雪也表示自己此前并不知情：「我都係啱啱睇报道先知，恭喜晒佢，戥佢开心，佢秘密结婚都係好事，佢风格一向都係好低调，祝佢哋幸福快乐。」（我也是看了新闻才知道，恭喜她，替她开心，她秘密结婚也是好事，她的风格一向都很低调，祝她幸福快乐）


蔡思贝就说：「恭喜佢呀，祝福佢幸福快乐。」（恭喜她，祝她幸福快乐。）

新闻来源：光明网 东网on.cc

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