杨洋和她在恋爱？已是第三波爆料！

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中国艺人杨洋和乔欣再次被爆出正在恋爱中，有网友昨天曝光一组新照，疑似杨洋和乔欣牵手逛超市，虽然看不到照片主角正脸，但双方确实都有相似衣服，恋情真伪再度引爆热议！

从照片中看到疑似杨洋的男生身穿黑色长版羽绒外套、长裤，加上一顶渔夫帽，几乎把外貌藏得严严实实，而从他早前分享的照片中也确实发现他有相同款式的外套。

照片中疑似乔欣的女生则是身穿驼色大衣、白色长裤，背着黑色小包，挽着对方的手，正在超市裡左右张望。从网友对照乔欣过往的照片，发现她曾在机场穿过类似的衣服，因此纷纷质疑这是否就是「恋爱实锤」。

其实杨洋和乔欣的绯闻从2月份就被爆出，当时有网友声称在伦敦偶遇两人，看到他们买了一个价值百万的名牌包包，还去某间餐厅吃饭共度情人节。不过，双方随后都否认传闻，杨洋经纪人还表示：「没有的事，怎麽可能，他们同学这麽多年了，要好早好了。」据悉，杨洋曾在中央戏剧学院进修一年，与乔欣是同学，二人微博也早已互相关注。

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5月初，杨洋又一次被爆出和乔欣恋爱中，这回是因为在上传自拍照时，浮水印竟不是他的帐号「杨洋」，而是另一个ID「倔强不屈的一生一世」，搜寻这个帐号一看，唯一关注的女艺人就是乔欣。但是，这回杨洋亲自留言闢谣，澄清：「微博bug，洗洗睡吧，开早工啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。」

对于新爆出的照片，有粉丝提出质疑，认为黑衣男比较像是乔欣经纪人；也有人找出图片源头，澄清女生确实是乔欣没错，但身边的男生应该不是杨洋。对此，《新浪娱乐》向杨洋、乔欣求证，但双方工作人员持续没有回应。