杨怡迎来首个母亲节！晒女儿小珍珠脚丫和妈妈合照 甜蜜告白妈妈：我一直都会拖着您的手

罗仲谦和杨怡4月22日终于迎来宝贝小公主小珍珠的到来，升格新手爸妈的夫妻俩不时会在社交圈晒出小珍珠的脚丫、爸爸组装婴儿床等日常，分享这份当父母的喜悦。趁着5月10日母亲节，杨怡就特别在社交圈甜晒小公主合照，同时发了自己和妈妈的合影，甜蜜告白妈妈：“无论我今天是当什么身份，我知道我都会一直拖着你的手”。
文中杨怡提到小时候很喜欢窝在妈妈身边，拖着妈妈的手或让妈妈的手放在自己额头上。当时候妈妈总是会温柔地说：“当你长大后就不喜欢粘着妈妈了，你会拍拖，和喜欢的男孩牵手然后结婚”，而小杨怡天真地回答：“我长大不会结婚的，我只要嫁给妈妈”。
这句儿时说出来的话一直在杨怡的脑海中，直到今天已身为人母的她，手中抱着自己的宝贝，深深体会着母亲对女儿的疼爱。杨怡更表示虽然自己年纪不小了，但在妈妈眼中“我还是昔日那个要嫁给她的小女孩”。
最后更告白妈妈：“无论我今天担当什么样的身份，我知道我都会一直一直拖着您的手，妈妈我好爱您”。
AdvertisementView this post on Instagram
小時候總喜歡窩在媽媽身邊，拖著她的手，或把媽媽的手放到自己額頭上，媽媽輕柔的撫摸着我的額頭，然後説：「當你長大後就不喜歡粘住媽媽啦，你會拍拖，和喜歡的男孩牽手然後結婚，不喜歡拖媽媽的手啦」我説：「我長大不會結婚的，我只要嫁給媽媽！」媽媽聽後，笑了…… 這句兒時的説話一直在我腦海中…. . 今天的我已為人母，手中擁抱着我的寶貝，深深體會母親對兒女的疼愛！雖然年紀不小了，但在媽媽眼中，我還是昔日哪個要嫁給她的小女孩…… . 無論我今天擔當甚麼樣的身份，我知道我都會一直一直拖著您的手👩🏻媽媽我好愛您❤️母親節快樂❤️祝願天下父母健康長壽❤️❤️❤️ P.s謝謝我的好友Johnny & Suzan @johnnyproductions 在你們的鏡頭下，不用千言萬語，愛就是這樣簡單、真摰、美好❤️ #母親節快樂 #媽媽的愛 #世上只有媽媽好 #happymothersday #mylittlepearl #小腳板