杨怡迎来当妈后的首个母亲节！晒女儿小珍珠脚丫和妈妈合照 甜蜜告白妈妈：我一直都会拖着您的手

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罗仲谦和杨怡4月22日终于迎来宝贝小公主小珍珠的到来，升格新手爸妈的夫妻俩不时会在社交圈晒出小珍珠的脚丫、爸爸组装婴儿床等日常，分享这份当父母的喜悦。趁着5月10日母亲节，杨怡就特别在社交圈甜晒小公主合照，同时发了自己和妈妈的合影，甜蜜告白妈妈：“无论我今天是当什么身份，我知道我都会一直拖着你的手”。

文中杨怡提到小时候很喜欢窝在妈妈身边，拖着妈妈的手或让妈妈的手放在自己额头上。当时候妈妈总是会温柔地说：“当你长大后就不喜欢粘着妈妈了，你会拍拖，和喜欢的男孩牵手然后结婚”，而小杨怡天真地回答：“我长大不会结婚的，我只要嫁给妈妈”。

这句儿时说出来的话一直在杨怡的脑海中，直到今天已身为人母的她，手中抱着自己的宝贝，深深体会着母亲对女儿的疼爱。杨怡更表示虽然自己年纪不小了，但在妈妈眼中“我还是昔日那个要嫁给她的小女孩”。

最后更告白妈妈：“无论我今天担当什么样的身份，我知道我都会一直一直拖着您的手，妈妈我好爱您”。