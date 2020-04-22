杨怡、罗仲谦官宣平安诞下女儿！甜晒一家三口合照：期待已久的礼物 已经紧紧的捧在手心中

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4月22日，罗仲谦和杨怡在社交圈发长文公布已平安产女的喜讯！夫妻俩甜晒出三口合照，画面温馨幸福。

长文中夫妻俩感慨表示：“十月怀胎，有辛苦，有开心，这份上天给予我们的礼物，对我们来说是无比幸福的…… 急不及待想和大家分享……这期待已久的礼物，我们已经紧紧的捧在手心中。虽然较预期早了点，但感恩一切顺顺利利。我们这对新手爸妈，既战战兢兢，却又无比兴奋满足，在这里谢谢所有家人朋友的关怀协助。”

另外，罗仲谦还在文中感谢了爱妻杨怡：“辛苦了我的太太，虽然不是简单一句‘辛苦了’就可以形容你所付出的一切，十月怀胎不是一件简单的事，我们这一家我爱你们”。

文末还透露，因为女儿出生体重轻了些，所以取小名为小珍珠，颇有寓意。据悉，杨怡与罗仲谦于2016年结婚，今年2月13日公开怀孕喜讯。

资料来源：新浪娱乐