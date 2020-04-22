杨怡、罗仲谦官宣平安诞下女儿！甜晒一家三口合照：期待已久的礼物 已经紧紧的捧在手心中

4月22日，罗仲谦和杨怡在社交圈发长文公布已平安产女的喜讯！夫妻俩甜晒出三口合照，画面温馨幸福。
长文中夫妻俩感慨表示：“十月怀胎，有辛苦，有开心，这份上天给予我们的礼物，对我们来说是无比幸福的…… 急不及待想和大家分享……这期待已久的礼物，我们已经紧紧的捧在手心中。虽然较预期早了点，但感恩一切顺顺利利。我们这对新手爸妈，既战战兢兢，却又无比兴奋满足，在这里谢谢所有家人朋友的关怀协助。”
另外，罗仲谦还在文中感谢了爱妻杨怡：“辛苦了我的太太，虽然不是简单一句‘辛苦了’就可以形容你所付出的一切，十月怀胎不是一件简单的事，我们这一家我爱你们”。
文末还透露，因为女儿出生体重轻了些，所以取小名为小珍珠，颇有寓意。据悉，杨怡与罗仲谦于2016年结婚，今年2月13日公开怀孕喜讯。
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十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福的🐣…… 急不及待想和大家分享……「這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中」。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足❤️在這裡謝謝所有家人朋友的關懷協助。 特別要鳴謝 @hongkongadventisthospital 方面無微不至的安排和護士們悉心的照顧，特別是Emily, Mandy, Heidi, Zita和Iris….還有其他的護士們，你們的專業和無限的愛陪伴我們渡過了最重要的時刻🙏🏻❤️ . . 謝謝Guest Relations團隊Chi Chi, Karena, Jenny和你們的同事們，因為有你們，我們才能安心地迎接寶貝的來臨，感激🙏🏻❤️ . . 還有我們的主診醫生Dr. Louis Chan，謝謝你總給我們最專業最好的意見和幫忙，還有Jo 和麻醉科醫生Dr. Ho，你們減輕了太太在生BB過程中的顧慮，感激大家的眷顧❤️ . . 即使未來充滿著未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家❤️ . . 辛苦了我的太太 @tavia_yeung ，雖然不是簡單一句「辛苦了」就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家❤️ 我愛你們❤️ . . PS 👶🏻囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以爸爸媽媽以後就叫你做小珍珠
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一個身體，兩顆心跳💓素未謀面，卻感受至深….女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你「合二為一，生活同步」同憂同喜，同食同睡💓💓💓感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯ 人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧…….❤❤母愛….❤️ 感激viola 為我特意準備的裙子，因為妳，另我認識了他們….Johnny&Susan人生兩個重要的時刻，都有你們的參與和記錄，感激🙏🏻❤ 謝謝gipsy，u仔和Lie的鼎力幫忙，很想和大家分享這滿滿的期待💝💝和愛❤️soon my life will be filled with all things little….little clothes …little books…little toys….🧸🎈🍼🍼🍼little baby 👶🏻is coming @lawhimmm @johnnyproductions #weddingphotography @viola_kafry @violachanofficial @gipsy_cheung #我的小公主 #很想和妳牽牽手🤝😍😍😍 每晚都看著妳在滾動🥳🥳🥳
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我們的緣份從劇集開始 由同事變朋友 由朋友變情侶 由情侶變伴侶 從今以後…….. 我們多了一個身份😍😍 感恩上天送給我們一份珍貴的禮物👶🏻👶🏻 我們之間將會加入一顆小小電燈💡，寶貝❤️願你在未來的日子裡時刻照亮我們的生命，願我們在未來的日子裡幸福快樂⋯⋯謝謝你選擇了我們❤We love you❤我們一家👩❤👨🐶🐶期待你的來臨 @tavia_yeung P.S. 當我知道後，第一個反應竟然係「你唔好亂咁噏吖，你問清楚醫生未？」🤣🤣🤣 P.S. 第一次聽BB心跳聲時，原來有D似火車🚞經過🤣🤣 #我們這一家❤️ 祝大家情人節快樂❤️#happyvalentinesday #鼠來寶 #小羅白(蔔) #新手爸媽
资料来源：新浪娱乐