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杨幂霍建华新剧《巨匠》遭改名后定档5.6播出

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
杨幂霍建华新剧《巨匠》遭改名后定档5.6播出
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拥有“流量女王”称号的大幂幂 – 杨幂搭档台湾男神霍建华的新剧《巨匠》即将接档《如果可以这样爱》，在5月6号正式播出。这是两人继2009年的《仙剑奇侠传3》及2017年的电影《逆时营救》后的第三度合作，而他们也是第一次在作品里拥有感情线，所以特别令人期待。不过《巨匠》在即将开播前却突然宣布改名，改成了《筑梦情缘》。

这部剧主要讲述在民国时期，杨幂和霍建华饰演的两位建筑师将中华优秀文化运用到建筑设计和建造领域的故事。

杨幂在剧中饰演傅函君，在建筑上非常有天赋的她在经过不断努力后，终于成为了当时建筑设计界的风云人物。

霍建华在剧中饰演沈其南，乱世中少年沈其南一家忽遭飞来横祸，父亲因无意间卷入走私阴谋而被杀害，母亲在逃亡中蒙难，兄妹四人历经艰险逃到上海却不幸离散。他从底层工人做起，通过自身努力在上海建筑界崭露头角，终成华人营造师的引领者。

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张峻宁饰演的杜绍乾从小喜欢傅函君，但是傅函君喜欢的人却是沉其南。他的老爸杜万鹰觊觎永晟公司的财富，利用他去谋取财富。

葛施敏饰演的沈其西是沈其南走散的妹妹，上海滩大明星。

曲高位在《筑梦情缘》里扮演沉其东，是沈其南的大哥，他一心要替家人找傅家报仇。

目前官方宣布《筑梦情缘》已经定档在5月6日播出，一起期待这部高颜值的新作吧！

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