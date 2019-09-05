杨幂粉丝抗议 [拒绝烂片]

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中国女星杨幂在娱乐圈有「劳模」称号，近年连续主演《三生三世十里桃花》、《谈判官》、《扶摇》等剧，稳坐收视女王。她刚和张彬彬拍完《暴风眼》，最近又传出将演新剧，没想到却引发粉丝不满，出席公开场合时，台下还出现粉丝抗议潮，现场陷入尴尬气氛。

高人气的杨幂现身商场活动，没想到走上舞台没多久，台下粉丝拿起白字卡大喊「抵制嘉行剧，要做好演员」，字卡更写着「嘉行烂片一部部，观众看了真想吐」，由于抗议音量太大，现场工作人员高举双手急于安抚。画面曝光后引发网友热议，有人佩服「有点想哭」、「真的鼓起很大勇气，豁出去了，希望路人看到这些哪怕不理解也不要嘲笑」，也有人质疑「只有我觉得杨幂被粉丝逼得里外不是人了吗」、「我都替杨幂尴尬」。

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抗议粉丝强调一切是「正常诉求」，根据数据整理，杨幂主演电视剧以来，同剧一定带着公司旗下演员，其中《亲爱的翻译官》带3位、《三生三世》带9位，《扶摇》带3位等，为此批评经纪公司「嘉行娱乐」阻断偶像对外接戏，并提出7大要求，包括拒绝强行安插大礼包、拒绝以杨幂为砝码谋求製作出品权、拒绝用杨幂切身利益交换公司利益、拒绝公司自制剧、接触好的制作班底、慎重仔细挑选剧本。

据悉，杨幂近日又传出接拍时装剧《许你暖暖的晨光》，该剧仍是由经纪公司嘉行娱乐製作，预计10月初开拍，新剧消息尚未获得官方证实。她的所属公司被批评喜欢重覆使用同一个班底，且自制剧评价差，自身的事业规划被粉丝认为没有不到位，更有粉丝怒谯「一群废物」、「嘉行你没有心」、「导致流失观众缘」，由于陆剧上档时，铁粉声援是网路宣传电视剧时的一大后盾，如今粉丝群起向公司抗议，直言「能带给你最大伤害的，往往就是你最信任的人」，引发外界议论。

新闻来源: Ettoday