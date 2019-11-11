杨丞琳首度和陈绮贞合作！个人第11张专辑《删‧拾以后》首波单曲《节日快乐》和你度过光棍

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11月4日因突然清空Instagram举动而掀起粉丝们骚动的杨丞琳，随后虽然说明“只是忽然想要清空一下”，但粉丝们都相信是杨丞琳即将发行最新专辑的前兆。就在11月11日光棍们正在“欢庆”时，杨丞琳个人第11张专辑『删‧拾 以后』首波单曲『节日快乐』温暖上线！

这首『节日快乐』是由陈绮贞和杨丞琳首度携手合作，歌曲主题讲述的是一个在节日被忽视的故事。在越闹腾越欢快的情境下，不管是单身抑或是身边有伴侣，其实，人生来都是单数，某种层面上，单身与否跟孤独程度并不是反比，反而可能是相差无几的。

这首歌曲的主题是陈绮贞与杨丞琳两人讨论后所呈现的成果，由陈绮贞词曲创作并担任配唱制作。而『节日快乐』同时也被赋予『删除与拾起』的专辑主体概念，作为首波单曲，『节日快乐』所诉说的是人人都有可能有意识地活着无意识的孤独，但当我们不再抗拒，懂得从容面对，那就是孤独最自在的状态。

『节日快乐』现在已经能在One FM听得到！快下载One FM APP或点开Youtube线上收听最Hit的One FM。

不过小编现在让你抢先听到！

一起期待『节日快乐』的 MV吧！