杨丞琳认定李荣浩3原因

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李荣浩今天欢度34岁生日，同时也突如其来的宣布，已向交往多年多的女友杨丞琳求婚成功，消息一出让演艺圈又惊又喜，对此，女主角杨丞琳则仅低调回应：「谢谢大家的祝福。」男主角李荣浩也回应：「谢谢大家对丞琳和荣浩的祝福。」小俩口的回应有志一同的简单。

杨丞琳近期参加中国综艺节目《心动的信号》第二季，在节目上大方畅谈择偶观，她表示自己不是先看脸，而是注重身高和骨骼，并表示自己喜欢肩膀厚实的对象，表示喜欢李荣浩这样的体格：「他的身高跟骨骼的状态，是我很欣赏的。」

对于李荣浩招牌的「小眼睛」，她则坦言：「在颜值上，他跟我过去一眼看上的完全不一样。」间接透露对方一开始并不是她的菜，但现在非常接受这些特色，「颜值当然看习惯了，就挺好的。」

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至于对李荣浩心动的原因，杨丞琳多次大讚男方有智慧、EQ高，带着有点害羞的表情说：「我真的觉得很难得可以碰到一个就是妳出门的时候，妳会问他这样搭这双鞋对不对的男生。」言下之意，对于能够找到互相给意见、对生活有共鸣的另一半，她感到很幸福！



自从和李荣浩交往后，杨丞琳现在偶尔也会在公开场合放闪，但过去她是几乎不做这种事的，就算私下和男友约会，只要对方牵手一秒，她就会立刻甩开，因为她认为作为公众人物，公开恋爱像是做「亏心事」，而这种不健康的感情观影响了她长达10年。

直到和李荣浩交往后，这种心态、习惯才慢慢改过来，虽然一开始在大街上牵手时也会下意识感到心虚、情绪不安定，但看到李荣浩始终很坦然，她才渐渐地打开心的枷锁，认清自己没有必要害怕，慢慢接受当街牵手其实没什么。

随着心魔解开，杨丞琳和李荣浩也越爱越大方，如今李荣浩大方宣布求婚成功，两人也终于修成正果了！