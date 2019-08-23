杨丞琳甜蜜自曝李荣浩求婚细节｜两年内将完成婚礼

杨丞琳和李荣浩相恋四年多，一直被粉丝催婚的两人，7月11日趁着李荣浩34岁生日度假时，在国外向杨丞琳求婚成功！8月22日，杨丞琳现身北京举办签约EMI记者会，同时也是李荣浩求婚后首次露面，受访时更大方公开荣哥求婚细节。

杨丞琳22日在北京出席环球EMI亚洲签约记者会，她不仅宣布回归EMI唱片公司，而且还由她担任统筹以及制作人的第11张专辑有望今年问世。

在活动上杨丞琳被问到今年会否有望婚事一起同步时，她就表示现在与未婚夫李荣浩都很忙，有时连见面都不容易，婚事需要坐下好好规划一下，不过她预计将会在两年内完婚。

早前媒体报导声称李荣浩在海上求婚，而杨丞琳还原事情经过，“我们是先去旅行，然后当晚发了我俩合照，我只是请示他能不能用这张照片，所以求婚其实是在房间，不是大家想像的顺序啦！”

而7月11日，杨丞琳一如既往于社交网发文贺男友李荣浩生日，怎料刚上载2人合照，杨丞琳6名好友立即冲进她的房间，“我们本来只是要帮他庆生，一起出去玩，结果我一发完文，他就下跪、拿出戒指。”

杨丞琳受访时大赞李荣浩相当贴心，连《青春住了谁》的VCR中，“希望求婚的时候有朋友在。”李荣浩竟然贴心完成了，不过由于杨丞琳妈妈没有受邀到现场，隔天竟然意外生气了！

杨丞琳表示自己当时大哭、疯狂尖叫，大赞他安排得非常完美，虽然当时有很多朋友一起去旅行，但是李荣浩悄悄安排一切了，现场甚至出动四机拍摄，场面浩大。

杨丞琳在活动上还承诺，以后她一定会被大家看到当时求婚的片段，自己非常的感动幸福，不过她就笑言自己的妈妈因为却因为当时不在现场相当的愤怒。

因为李荣浩在外界人看来一直都比较木讷，当问男方的求婚词是否也很简短时，杨丞琳就表示从男友创作中即能看到他的感触，不会要求他必须成为那种长篇大论的人，但是婚戒有点太大，“我手指偏细，对我来说是纪念价值，很喜欢他选的形状，妈妈也说不用去改戒围。”