杨丞琳清空个人社交网站的贴文？！杨丞琳一举动  粉丝们表示：终于安心了

Advertisement



杨丞琳2日晚上在马来西亚举办个人演唱会《青春住了谁》吉隆坡站圆满结束。这也是她成为人妻后首场公开演出。在演唱会上她感性的向粉丝们表达谢意：“我想很多人是跟着我长大、看着我长大，很开心我人生每个阶段，从单身女子到现在，有了自己的婚姻，很开心你们都陪着我，不离不弃，不会因为我成为人妻就抛弃我。很感谢你们这么支持，这个支持是对的，我一定不会让你们失望。”

但就在3日晚上，有网友发现杨丞琳Instagram账号突然清空，原有579则的贴文被删得一干二净，连头像都变成空白。一向喜欢把生活照上传至Instagram与粉丝们分享的杨丞琳，现在照片全部消失，让粉丝们非常担忧，并怀疑账号是否被人盗用。

不过，也有网友指出也许她是为了推出新专辑才把照片清空。因为在此之前，杨丞琳曾透露本月将推出全新专辑。她在演唱会吉隆坡站时一直呼吁粉丝追踪她的Instagram，所以更让粉丝们坚信这是为了宣传专辑而作出的举动。至于清空社交网站的“宣传模式”，过去其实天后张惠妹以及美国天后泰勒丝，也曾为了推出新专辑而清空贴文。

正当大家议论纷纷时，杨丞琳Instagram有最新动静。在中午12时，她上传了一张写着“Delete“的图，也持续发布了几则与粉丝互动的限时动态，稍微让粉丝放心，相信她是为了宣传新专辑而清空贴文，并无被人盗用账号。但截至目前杨丞琳还没作出任何回应。

资料来源：ettoday