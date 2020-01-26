杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧

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去年9月领结婚证的李荣浩和杨丞琳，2020迎来新婚夫妻俩首个新年。成为人妻后的杨丞琳，今年第一次与老公回北京过年。李荣浩24日晚上春晚表演，家中就有为甜妻变“望夫石”，一边陪婆婆包饺子，一边痴痴盼着老公回来，实在是太幸福啦！

杨丞琳在个人社交平台晒出自拍，谈初次在李荣浩家过年，她写道：“今年是我第一次离开母亲、离开台北过年。坦白说，没有什么很大的改变，只是内心会一直担心，两个女儿都嫁人的母亲，会不会很寂寞？有没有吃饱、睡好？当然也希望她知道，我被照顾的很好，不用担心。”

另一边，杨丞琳在限时动态更新“望夫石”一系列，“一边陪婆婆包饺子，一边看李先生的春晚，一边等他下班回家”，而且还甜喊：“唱完就赶快回家吧”，这老婆口吻实在好甜啊！

资料来源：东方日报、搜狐娱乐