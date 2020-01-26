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杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧

by Tofu
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杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧
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去年9月领结婚证的李荣浩和杨丞琳，2020迎来新婚夫妻俩首个新年。成为人妻后的杨丞琳，今年第一次与老公回北京过年。李荣浩24日晚上春晚表演，家中就有为甜妻变“望夫石”，一边陪婆婆包饺子，一边痴痴盼着老公回来，实在是太幸福啦！

杨丞琳在个人社交平台晒出自拍，谈初次在李荣浩家过年，她写道：“今年是我第一次离开母亲、离开台北过年。坦白说，没有什么很大的改变，只是内心会一直担心，两个女儿都嫁人的母亲，会不会很寂寞？有没有吃饱、睡好？当然也希望她知道，我被照顾的很好，不用担心。”

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熟識我的人都知道，我最怕的就是老鼠，但畢竟今年是鼠年，我還是不免俗的要扮一下～ 這個新春期間坦白說，很不平靜，但也讓人們體會到身體健康、平安是福的真諦。如果此刻你/妳能跟家人們團聚，真的要好好珍惜，因為這個世界不知道何時還會再給我們一波強大的考驗！ 在此，要向所有偉大的醫護人員們致敬與致謝！ 今年是我第一次離開母親、離開台北過年。坦白說，沒有什麼很大的改變，只是內心會一直擔心，兩個女兒都嫁人的母親，會不會很寂寞？有沒有吃飽、睡好？當然也希望她知道，我被照顧的很好，不用擔心。 最後，祝福大家鼠年有鼠不完的好事發生！身強體壯，平安快樂！新年安康～ #農曆新年 #鼠年 #cny

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另一边，杨丞琳在限时动态更新“望夫石”一系列，“一边陪婆婆包饺子，一边看李先生的春晚，一边等他下班回家”，而且还甜喊：“唱完就赶快回家吧”，这老婆口吻实在好甜啊！

 

资料来源：东方日报、搜狐娱乐

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