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李钟硕爆秘恋Hello Venus权娜拉！经纪公司火速回应了

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
李钟硕爆秘恋Hello Venus权娜拉！经纪公司火速回应了
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韩国人气演员李钟硕被爆和女团Hello Venus前成员权娜拉正在交往中！男方虽然现在正在服役，但目前独立出来经营个人经纪公司的他，直接把女友拉来旗下一起工作，而且消息指出，其实是男方先喜欢女方！

根据韩国媒体报导，据相关人士透露，李钟硕和权娜拉最近已经从前后辈的关系晋升为男女朋友，两人是由女方Hello Venus的成员介绍而认识，男方后来直接联系她，最后甚至把她带来自己经营的「A-Man Project」经纪公司。

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相关人士A某表示，「 A-Man Project的实际经营老板就是李钟硕本人，他也会管理权娜拉的所有行程。」并表示娜拉和Fantagio娱乐的合约结束后，为了让女方能加入自己公司，做了很多球。（指帮助女方事业）

相关人士B某则指出是李钟硕追求女方，「李钟硕先对权娜拉有好感，进而发展成恋人，在我们之间已经用『李钟硕的女人』称呼她，还听说追求女方的方式是采取礼物攻势。」

不仅如此，他们爱得很大方，约会场面也经常被目击，好几次看到权娜拉从李钟硕的车上下来，或是两个人单独吃饭，尤其在李钟硕的副业咖啡厅「Cafe.89Mansion」也能经常被目击权娜拉的身影。

报导也指出，3月入伍服替代役的李钟硕，一休假就会和权娜拉见面，把握共处时光，也会以演员前后辈身分讨论作品、给予女方有关演技上的建议。两人年纪相差仅1岁半，男方目前29岁，女生则已满28，年龄相彷。

不过在恋爱消息曝光1个小时又40分钟左右，李钟硕经纪公司随即做出澄清，称恋情是没有根据的传闻，实际上双方只是关系友好的前后辈。

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