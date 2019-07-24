李荣浩节目曝经历恐怖车祸 肋骨还刺穿肺部！

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中国歌手李荣浩担任《中国好声音》评审导师，为追梦中的22岁张天予给予鼓励，分享了曾经独自一人带著人民币1800元就到北京打拼的故事，不只深深影响张天予也感动了许多观众。

《中国好声音》参赛者张天予演唱了梁博《想你》，充满渲染力的歌声成功让那英、王力宏和李荣浩决定转身，而这首歌曲对他来说特别有意义，唱完也忍不住激动高喊谢谢，阐述独自打拼和追梦故事，这次会选梁博歌曲也是因为在准备艺考时家裡不支持，带著人民币35元就去赴考，吃完饭后只剩人民币20元可以找住处。

就这样找到一家招待所，床只是用简单的木板组成，躺上去的时候才发现地上都是老鼠在乱窜，怕得根本不敢脱衣服睡觉，这时候选择聆听的歌曲就是梁博《给我一点温度》：“我右手搂著吉他，胸前抱著背包，眼泪就这样劈哩啪啦掉了下来。”

听完这段故事李荣浩也为之动容：“假如你的人生没经历过只有35元过一晚这段，只是找一个一般酒店住著去艺考，你不会有你今天快要落泪的感觉知道吗？”话说到这裡张天予的眼眶也忍不住开始泛红。

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李荣浩曾经也有一段艰辛过往，独自带著人民币1800元就决定搬到北京，靠著这一点钱处理吃喝拉撒睡。会有这样的干劲就是因为曾经历过一场严重车祸：“我出了车祸住院一年多，那时候大腿萎缩了，肌肉只剩下手臂这麽细，两根肋骨插穿了肺，就突然一个劲，即使在北京完全没认识的人也来闯了。”

刚到北京前3年完全没有朋友，李荣浩租屋处只能侧著走，工作台和床之间连张小椅子都放不进去，就这样坐在床上编曲坚持到现在。回想起当时他完全不觉得苦：“对一个音乐人来说太重要了，非常宝贵，我们可以把这些叫做灵感堆积，早晚有一天你写歌时全都写得出来！所以你脑袋裡面的灵感是很丰富的！”

资料来源：ettoday