李荣浩甜蜜称「我的女孩生日」 却因为OO五年零点守时失败 杨丞琳甜蜜安慰：我都知道他的祝福有多深

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李荣浩与杨丞琳的恋情一直都很低调，情人节时也未见两人公开秀恩爱，不过没到双方生日时，生日祝福一定不会少，今天是杨丞琳的生日，李荣浩有守在零点后为女友庆生，不知称呼已经悄然改变。



零点李荣浩守时为女友庆生，但因为技术原因，李荣浩又发布了多条微博，最终留下0点53分的生日祝福，李荣浩在微博中为女友庆生，写道：“今天是我的女孩生日，生日快乐。”李荣浩已经连续5年为女友庆生了，公开放闪也都是在对方生日时。



因为微博技术问题，守时连续5年0点发布的微博为女友庆生的计划被破坏，让李荣浩深夜不睡觉一直在忙着处理这件事情，不过杨丞琳已经收到了他0点的祝福，截图晒了出来。



李荣浩不仅在微博中为杨丞琳庆生，在其他社交平台也是守时0点，但因为微博原因，耽误了其他平台的0点守时庆生，不过杨丞琳已经收到了李荣浩的这份爱的祝福，在微博中写道：“零点的祝福，我收到了。”

亲自放闪回应李荣浩道：“一直处理微博发文，导致打算两个社交网站都零点整祝福我的他，害得IG没有在零点时发出，微博当然更是没有成功，这个突如其来的插曲，破坏了他守时的计划，但是不管几点发，甚至不发，我都知道他的祝福有多深。”



不过李荣浩与杨丞琳的感情似乎也已经升华，一开始的腼腆四字“生日快乐”庆生到现在，李荣浩称呼杨丞琳的已经变成了“我的女孩”，似乎两个人的关系又更近了一步。



而今李荣浩守时零点为她庆生被因为不可抗拒力而失败后，更加体现了杨丞琳对李荣浩的爱，不仅仅局限与守时庆生，庆生插曲也暴露了两个的爱有多深。

资料来源：搜狐