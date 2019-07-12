李荣浩年少有为世巡2020年大马开唱，门票8月3日正式开售

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李荣浩年少有为世界巡回演唱会大马站，将于2020年2月15日吉隆坡Axiata Arena体育馆开唱。早在主办单位MIC Entertainment 预告后，不少歌迷翘首以待，纷纷留言询问开票日期，今天终于公布消息了，开票日期为2019年8月3日（星期六）早上11点，歌迷们可以在https://myticket.asia 官网抢购演唱会门票。

作为华语乐坛内地音乐人代表，亚洲乐坛的新标杆，李荣浩用一首又一首高质量的作品向所有人展示着自己极高的音乐素养。自2013年出道以来，李荣浩专注音乐潜心创作，一年一张专辑的频率被誉为“音乐圈劳模”。而2018年新专辑《耳朵》一经推出就取得了相当可观的成绩，多首歌曲长期处于“霸榜”状态，亿万播放量更是霸气成各大榜单最大赢家。而在互联网时代，数字单曲是大趋势的情况下，李荣浩一直坚持做实体专辑，不随波逐流，用自己的脚踏实地去回报音乐，致敬音乐。

关于本轮巡演，李荣浩说：本次巡演将回到音乐本身，希望演唱会的东西可以简单直接，回归音乐本质。主题定为“年少有为”其实是有特殊意义的，希望大家能通过这个主题，珍惜身边所有，不负热望。

李荣浩年少有为世界巡回演唱会自从3月16日在上海正式启动，在各城市掀起抢票热潮。上海、厦门、大连、青岛、北京、成都、南京各站的门票预售皆火爆。这也是继「天生 李荣浩 亚洲巡回演唱会」和「李荣浩 有理想 世界巡回演唱会」之后，李荣浩职业生涯的第三轮巡演，也是第五张专辑发行后众多新歌首秀舞台，当然，前几张专辑的经典曲目也将进行重新编曲再演绎，争取让歌迷们享受到一次全新的音乐之旅。作为本次演唱会的总导演之一及总策划，李荣浩事事亲力亲为，严格把关各个关卡，从主视觉海报拍摄、到曲目编排，再到舞美灯光，事无巨细，极尽所能做好最好，意在给歌迷一个独一无二的演唱会体验，这无疑不体现对于本次巡演重视之程度。

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此次也将是李荣浩出道以来首度来大马开唱， 歌迷们千万别错过了！

在对的时间

看一场李荣浩演唱会

在对的人面前

祝你「年少有为」

票价详情如下：

RM733 – VVIP, RM633 – VIP, RM563 – C1, RM533 – C2, RM463 – C3, RM363 – C4, RM233 – C5 (每张门票需要另加RM4的手续费）

一人只限购买8张演唱会票

详情请到MIC ENTERTAINMENT ( Facebook, Twitter, Instagram, Weibo)查询！

Facebook : MICEntertainmentGroup

Instagram: @MIC.Entertainment

Twitter: @MICEntertainme1

Weibo: MIC_EntertainmentGroup