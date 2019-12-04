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李荣浩喜获MAMA亚洲最佳艺人（中国）奖！第6张个人专辑主打《麻雀》12月5日上线

by Tofu
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李荣浩喜获MAMA亚洲最佳艺人（中国）奖！第6张个人专辑主打《麻雀》12月5日上线
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12月4日在如火如荼进行的MAMA（Mnet Asian Music Awards），其中惊见李荣浩喜获亚洲最佳艺人（中国）奖！浩哥不忘在社交圈发出小视频致谢“很遗憾今天有工作不能到现场为大家表演，我会继续努力”，恭喜恭喜呀！

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非常荣幸 MAMA 颁 Best Asian Artist Mandarin这个奖给我 很遗憾今天有工作不能到现场为大家表演 我会继续努力 我是李荣浩

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另外在上个月28日因新歌拖了3个月迟迟未能释出，浩哥霸气在微博发文大骂相关人士：「我想上一首新歌就那么难吗？」更不爽说：「要是12月5日发不了，我就找个电动车维修论坛发个帖子把歌发了，没你们我就真的寸步难行吗！」时隔6天，今他的新专辑主打歌《麻雀》终于问世，5日将在各大音乐平台上线。

《麻雀》是一首写给每个普通人的歌，讲述每个人都和生活在城市中的麻雀一样，渺小但五脏俱全，有着各种各样的感情和理想，为了活下去，每天在城市之中穿梭忙碌着，就像歌词中写的「飞太慢会落单/太快会受伤/日子不就都这样」，他表示：「《麻雀》虽小，内容俱全，你在歌曲中听到了什么，这首歌就是什么样子。」

李荣浩这次又是一个人承担了多个角色，超强的创作水平在新歌中展露无遗，他上一张专辑单曲《年少有为》攻占亿万播放量榜单，至今依然在热门歌榜里， 5日他将抢先推出单曲《麻雀》，也意味着歌迷很快就能听到引颈期盼的新专辑。

想要在One FM听到浩哥的新作品，欢迎守着最Hit的One FM哦！

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