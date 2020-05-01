李荣浩再伤到腿！第5次坐轮椅 无奈表示：幸亏上次的轮椅没扔

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李荣浩5月1日在微博发布称：“又要开始坐轮椅了，第五次了，幸亏上次那个北欧简约轮椅没扔，哎”。消息发出后瞬间迎来大票粉丝留言关心询问伤势是否严重，本尊也随后在评论区解释是“不小心伤到腿，问题不大”。

李荣浩粉丝团也在留言区评论：“拍戏注意安全”，疑似透露李荣浩是因拍戏受伤。 不过随着浩哥幽默性格的粉丝们也逗趣地留言：“咋了哥，被才华压倒了？”。希望浩哥赶快痊愈！

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李荣浩早前也曾受伤而坐轮椅

资料来源：新浪娱乐