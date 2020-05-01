娱乐 Entertainment明星 Celebrity 李荣浩再伤到腿！第5次坐轮椅 无奈表示：幸亏上次的轮椅没扔 by Tofu 1 May 2020 written by Tofu 1 May 2020 Advertisement 李荣浩5月1日在微博发布称：“又要开始坐轮椅了，第五次了，幸亏上次那个北欧简约轮椅没扔，哎”。消息发出后瞬间迎来大票粉丝留言关心询问伤势是否严重，本尊也随后在评论区解释是“不小心伤到腿，问题不大”。 李荣浩粉丝团也在留言区评论：“拍戏注意安全”，疑似透露李荣浩是因拍戏受伤。 不过随着浩哥幽默性格的粉丝们也逗趣地留言：“咋了哥，被才华压倒了？”。希望浩哥赶快痊愈！ Advertisement 李荣浩早前也曾受伤而坐轮椅 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ You may also like 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ 1 May 2020 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ 1 May 2020 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 1 May 2020 回顾 2010-2019 | 香港电影金像奖最佳电影 1 May 2020 《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！ 30 April 2020 5月12日正式入伍 《浪漫医生金师傅》的梁世宗要去当兵了！ 30 April 2020 看似心情不错 周扬青分手罗志祥后首度晒出美照~ 30 April 2020 点赞刘亦菲动态引复合传闻 宋承宪：是工作人员手滑 30 April 2020 陈德容离婚首发声：公主不缺白马王子！ 8年豪门婚姻告终 30 April 2020 美国记者上电视被抓包没穿裤子！ 30 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.