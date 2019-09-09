李现拍摄广告惨遭私生饭当面辱骂「垃圾」 粉丝心疼直呼：爱他就请尊重他！

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昨天（8日）李现在上海拍摄广告时，因拍摄造型保密不允许露面。当拍摄结束后，李现离开时惨遭一位“私生饭”当面辱骂「垃圾」，更破口大骂：“50万芭莎（时尚芭莎杂志）谁买的?”，瞬间掀起网友热议。

因主演电视剧《亲爱的，热爱的》一炮而红的现男友李现，人气爆棚的魅力引爆整个社交圈。尤其是近日连接多家时尚杂志通告的他，都有着一群粉丝们为他打气，每一电子杂志公开售卖都被粉丝疯狂抢购。

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然而近日李现为时尚杂志芭莎拍摄封面时，因造型保密不允许李现露面，却引起守着他的“私生饭”当面辱骂他。昨天（8日）有网友在微博发视频爆料，指有一位“私生饭”在现场破口大骂“50万芭莎（时尚芭莎杂志）谁买的?”。此消息爆出后，瞬间引起粉丝们议论劝阻追星应理智，「私生不是粉丝，尊重艺人好吗」，尤其是看着李现一步一脚印有了今天的人气，更掀起粉丝们心疼指「究竟谁给了那位私生勇气，这样羞辱艺人」、「私生真的可以称作粉丝吗？请关注爱豆，而不是影响他的私生活」。

而李现曾受访时呼吁要理智追星，自曝走红后私生严重，影响了自己正常的生活，有些人甚至会在半夜两三点给自己无休止的打电话。除此之外，健身、买咖啡、看电影等一举一动都有人盯着看，感觉自己失去了自由空间。在镜头前，李现也呼吁大家要理智追星：“我不希望会因为这些东西的打扰，而失去了对于角色最开始、最本质的理解。”