娱乐 Entertainment明星 Celebrity 李洪基打卡啦！入伍后首次晒自拍 军装帅气亮相 by Tofu 6 November 2019 written by Tofu 6 November 2019 Advertisement 韩团FTISLAND成员李洪基，9月30日在粉丝的欢送下正式入伍服役！6日他在当兵后首次更新社交媒体内容，估计是他完成基础训练后，难得放假即相约亲友见面并拍照留念。 照片中的李洪基身穿军装，戴着干练的军帽显得更加英姿飒爽，面带笑容地注视着镜头的他展示了更加成熟的帅气脸庞。 Advertisement 10月21日他也晒出了在军队中写的韩文手写信报平安，实在是太贴心了啦！ 资料来源：新浪娱乐、妞新闻 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ You may also like 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ 6 November 2019 童颜CP又发糖！李现发文为杨紫庆生 晒杨紫熟睡照引粉丝们高喊：这样真的好吗？ 6 November 2019 今天是胡杏儿40岁生日！一众胡说八道会闺蜜为她庆生！ 6 November 2019 天王周杰伦夫妇排场大！8名保镳随行！ 6 November 2019 《余生，请多指教》导演官宣杀青！粉丝敲碗：跪求尽快上线 6 November 2019 《PRODUCE X 101》制作人曾经多次受贿 还试图毁灭证据！ 6 November 2019 Keanu Reeves单身将近20年之后~终于脱单了！ 5 November 2019 南朋友来啦！《暗恋橘生淮南》释出甜蜜片花 胡一天帅气亮相 5 November 2019 潘玮柏明年314与大马粉丝共度白色情人节！ 11月8日中午12点开票 5 November 2019 部分工作人员可能被捕！Mnet对《PRODUCE X 101》造假风波致歉！ 5 November 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.