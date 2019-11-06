李洪基打卡啦！入伍后首次晒自拍 军装帅气亮相

Advertisement



韩团FTISLAND成员李洪基，9月30日在粉丝的欢送下正式入伍服役！6日他在当兵后首次更新社交媒体内容，估计是他完成基础训练后，难得放假即相约亲友见面并拍照留念。

照片中的李洪基身穿军装，戴着干练的军帽显得更加英姿飒爽，面带笑容地注视着镜头的他展示了更加成熟的帅气脸庞。

Advertisement



10月21日他也晒出了在军队中写的韩文手写信报平安，实在是太贴心了啦！

资料来源：新浪娱乐、妞新闻