主页 Home #OneLittleThing音乐 Music 李易峰出演预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，以法律之名温暖青春的你
音乐 Music新歌上架 New ReleaseOne FM

李易峰出演预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，以法律之名温暖青春的你

by Yee Leng
written by Yee Leng
李易峰出演预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，以法律之名温暖青春的你
Advertisement

演员、歌手李易峰出演的预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，温暖了校园青葱岁月的同时，也通过写意和写实相结合的手法告诉每一个学生面对校园欺凌时，应该怎么做。

近年来，人们对于校园欺凌概念认知模煳，校园欺凌现象时有发生，伤害了被欺凌未成年人的身心健康，也对欺凌者造成了一定的心理压力，既危害了校园安全，也给家庭、社会带来了一系列矛盾问题。有的校园欺凌视频甚至还在网上流传，引起了党和国家、人民群众的高度关注。为让未成年人、家长、老师等广大人民群众更好的认知校园欺凌的危害，有效预防校园欺凌的发生，全国各地检察机关开展了一系列法治进校园巡讲活动，产生了积极的效果。为了进一步扩大宣传效果，中国最高人民检察院选择青少年认同的流行歌手，利用MV这一青少年喜闻乐见的形式，巩固与提升法治巡讲成效，更好地开展预防校园欺凌法治教育工作。

Advertisement

预防校园欺凌原创公益歌曲/MV《青春需要温暖》，歌曲内容阳光充满活力，歌词写实写意相结合，通过一个遭遇校园欺凌的受害者，一位元具有司法温度的检察官形象，表现未成年人检察部门检察官在对待未成年人犯罪桉件时，不仅仅在法律程式上严谨规范，更要在“教育、感化、挽救”的法律要求中，对欺凌者与被欺凌者努力做到双向保护与救助的故事。本着“挽救一个孩子就是挽救一个家庭”的工作目标，检察官在工作中充分发挥检察智慧，用法律为孩子的人生保驾护航。歌曲主要描述检察官对处于未成年时期孩子法律知识的启蒙教育，向未成年人讲授防止侵害的法律常识，教会他们遇到校园欺凌时的应对办法和处理技巧等，刻画了未检检察官在孩子有欺凌行为时及时制止的保护者形象。通过主题MV《青春需要温暖》的传播，结合全国各地检察机关开展的一系列法治进校园巡讲活动，共同守护孩子们的“蓝天校园”。

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

杨丞琳首度和陈绮贞合作！个人第11张专辑《删‧拾以后》首波单曲《节日快乐》和你度过光棍

把自己的难搞唱成歌？！张智成磨两年推新作认《我本来就难搞》

【影片】肖战、宋祖儿《最好的夏天》MV上线！化身校花校草 回忆毕业季的夏天

BTS成员 J-Hope 单曲《Chicken Noodle Soup》MV观看次数一个月内破亿 ！

《少年的你》发布《念想》MV 易烊千玺深情演唱 吐露角色心声：一起守护少年

IU 发片日期确定了！就在这个月！

《开餐吧！吃货小妹》膺最佳电视剧（中文）、 《了不起的Z世代》夺最佳实境节目！

确定！EXO 11月27日推出第6张专辑《OBSESSION》!

BLACKPINK 《As If It’s Your Last》 MV 观看次数突破7亿人次！！

eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN...

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More