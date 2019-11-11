李易峰出演预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，以法律之名温暖青春的你

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演员、歌手李易峰出演的预防校园欺凌公益MV《青春需要温暖》，温暖了校园青葱岁月的同时，也通过写意和写实相结合的手法告诉每一个学生面对校园欺凌时，应该怎么做。

近年来，人们对于校园欺凌概念认知模煳，校园欺凌现象时有发生，伤害了被欺凌未成年人的身心健康，也对欺凌者造成了一定的心理压力，既危害了校园安全，也给家庭、社会带来了一系列矛盾问题。有的校园欺凌视频甚至还在网上流传，引起了党和国家、人民群众的高度关注。为让未成年人、家长、老师等广大人民群众更好的认知校园欺凌的危害，有效预防校园欺凌的发生，全国各地检察机关开展了一系列法治进校园巡讲活动，产生了积极的效果。为了进一步扩大宣传效果，中国最高人民检察院选择青少年认同的流行歌手，利用MV这一青少年喜闻乐见的形式，巩固与提升法治巡讲成效，更好地开展预防校园欺凌法治教育工作。

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预防校园欺凌原创公益歌曲/MV《青春需要温暖》，歌曲内容阳光充满活力，歌词写实写意相结合，通过一个遭遇校园欺凌的受害者，一位元具有司法温度的检察官形象，表现未成年人检察部门检察官在对待未成年人犯罪桉件时，不仅仅在法律程式上严谨规范，更要在“教育、感化、挽救”的法律要求中，对欺凌者与被欺凌者努力做到双向保护与救助的故事。本着“挽救一个孩子就是挽救一个家庭”的工作目标，检察官在工作中充分发挥检察智慧，用法律为孩子的人生保驾护航。歌曲主要描述检察官对处于未成年时期孩子法律知识的启蒙教育，向未成年人讲授防止侵害的法律常识，教会他们遇到校园欺凌时的应对办法和处理技巧等，刻画了未检检察官在孩子有欺凌行为时及时制止的保护者形象。通过主题MV《青春需要温暖》的传播，结合全国各地检察机关开展的一系列法治进校园巡讲活动，共同守护孩子们的“蓝天校园”。