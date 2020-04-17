主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 李敏镐金高银主演韩剧《THE KING：永远的君主》今晚开播！三大亮点超期待！
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

李敏镐金高银主演韩剧《THE KING：永远的君主》今晚开播！三大亮点超期待！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
李敏镐金高银主演韩剧《THE KING：永远的君主》今晚开播！三大亮点超期待！
Advertisement

在万众期待之下，由男神李敏镐金高银主演的韩剧《THE KING：永远的君主》将会在今晚开播了！

 

《THE KING：永远的君主》讲述在平行时空的背景，神族在人间释放恶魔，而恶魔打开平行世界的大门，从而引发的一系列故事。这部剧有哪些看点呢？

  1. 名牌编剧金银淑

《巴黎恋人》《秘密花园》，再从《继承者们》《鬼怪》，金编每次都展现出意想不到的想像力，部部作品都收获热烈反应，这次对“大韩帝国皇帝”与“大韩民国刑警”的跨次元浪漫设定也让人新鲜感十足。

  1. 大卡司

金银淑作家过往很少重复选择同一位演员，这次李敏镐金高银分别继《继承者们》《鬼怪》之后双双破例再次出演金编作品，足以见得对他们的信心。 除了李敏镐和金高银之外，其他演员还包括禹棹焕、曹誾燮、金景南、郑恩彩、李廷镇等。

Advertisement

  1. 平行世界专属的影像美学

由于故事背景平行世界，因此制作组不仅跑遍韩国各地取景，更制作了华丽的CG动画，完美再现观众想像中的平行世界。

本剧有两位导演，分别是曾执导《WHO ARE YOU-学校2015》、《太阳的后裔》白尚勋，以及《请输入检索词WWW》郑志贤，前者以细腻的感情表现见长，后者则呈现了感性十足的影像美感，让人对这部讲述平行时空爱情的作品更多了一份信任。

《THE KING：永远的君主》将於今晚10点（韩国时间）播出！

新闻摘自：KSD

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

舒淇44岁生日　冯德伦晒合照送祝福老婆「永远18岁」

丁当宅家直播庆祝38岁生日 线上万人陪伴

梁静茹携39位大马音乐人合唱，传递正能量致敬前线勇士

《你好妈妈，再见！》杀青后，童星徐宇真剪短头发恢复帅气boy！

告网友损害名誉求偿148万！　李晨败诉「成法院认证渣男」

被节目移花接木成「认爱」…萧敬否认公开与经纪人恋情

“N号房”共犯长相公开 年仅18岁

《蜡笔小新》野原广志声优「藤原启治」病逝！

周扬青情断罗志祥？无预警剪超短发吓坏粉丝，本尊出面回应！

许志安偷吃风波1周年 黄心颖表示希望能够恢复常态

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More