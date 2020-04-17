李敏镐金高银主演韩剧《THE KING：永远的君主》今晚开播！三大亮点超期待！

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在万众期待之下，由男神李敏镐和金高银主演的韩剧《THE KING：永远的君主》将会在今晚开播了！

《THE KING：永远的君主》讲述在平行时空的背景，神族在人间释放恶魔，而恶魔打开平行世界的大门，从而引发的一系列故事。这部剧有哪些看点呢？

名牌编剧金银淑

从《巴黎恋人》到《秘密花园》，再从《继承者们》到《鬼怪》，金编每次都展现出意想不到的想像力，部部作品都收获热烈反应，这次对“大韩帝国皇帝”与“大韩民国刑警”的跨次元浪漫设定也让人新鲜感十足。

大卡司

金银淑作家过往很少重复选择同一位演员，这次李敏镐和金高银分别继《继承者们》和《鬼怪》之后双双破例再次出演金编作品，足以见得对他们的信心。 除了李敏镐和金高银之外，其他演员还包括禹棹焕、曹誾燮、金景南、郑恩彩、李廷镇等。

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平行世界专属的影像美学

由于故事背景平行世界，因此制作组不仅跑遍韩国各地取景，更制作了华丽的CG动画，完美再现观众想像中的平行世界。

本剧有两位导演，分别是曾执导《WHO ARE YOU-学校2015》、《太阳的后裔》的白尚勋，以及《请输入检索词WWW》的郑志贤，前者以细腻的感情表现见长，后者则呈现了感性十足的影像美感，让人对这部讲述平行时空爱情的作品更多了一份信任。

《THE KING：永远的君主》将於今晚10点（韩国时间）播出！

新闻摘自：KSD

照片摘自网络