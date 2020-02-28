李敏镐回来了！新剧《The King：永远的君主》30秒预告侧颜秒杀粉丝

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韩国超人气演员李敏镐2013年曾凭借韩剧《继承者们》红遍全亚洲，之后再与女神全智贤合演的韩剧《蓝色海洋传说》，没多久就正式入伍报效国家，而他退伍后的首部作品《The King：永远的君主》不仅搭配「鬼怪新娘」金高银，也将再度合作《太阳的后裔》、《鬼怪》王牌编剧金银淑，让大家非常期待，28日终于正式公开了首支预告，立刻冲到韩网热搜榜上。

《The King：永远的君主》故事则是以「平行世界」、「君主立宪」为背景，李敏镐在剧中饰演想要将次元大门关上的大韩帝国皇帝李衮（이곤），是个典型的理科男。金高银则是一人分饰二角，分别饰演典型文科生的大韩民国刑警郑太乙（정태을）和生活在底层的大韩帝国罪犯，2人辗转于两个世界互相帮助，将展开一场激动人心的异次元罗曼史。

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虽然预告仅短短30秒，影片中也只有一句台词：「我是大韩帝国的皇帝，我的名字是李衮」但李敏镐锐利的眼神加上性感低沉的嗓音，让网友们直呼「李敏镐终于回来了，好像又变得更帅了呜呜」、「好适合！根本就是现代版皇帝吧」。

预告片一公开后，《The King：永远的君主》剧名不仅登上南韩入口网站Naver热搜榜，预告片更是不到2小时便突破10万人观看，不过目前确切的播出日期尚未出炉。

资料来源：yahoo新闻