李小璐离婚首发声！和PG ONE亲密片已立案

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中国女星李小璐10月被爆出和饶舌歌手PG ONE的亲密影片，事后男方发文认了彼此确实有过感情，引起轩然大波。她14日宣布和老公贾乃亮离婚后，也首度针对影片外流做出回应。

李小璐、PG ONE亲密片流出后，PG ONE曾在微博发声，透露两人在2017年12月爆出「夜宿门」事件后，「把我打入无底深渊，停止所有工作，没有公司，没有公关团队，没有钱，所有的事情只能问李和她商量怎么处理、怎么面对。」他表示自己和李小璐在彼此最痛苦的时候相互鼓励、扛过最阴暗的时期，因此的确产生过感情，并承认影片是在2018年3、4月份拍摄。 李小璐终于在14日打破沉默，先是宣布了和贾乃亮离婚的消息后，再透过工作室首度回应亲密片一事，声明中提及：「近期有一些影片被不法分子以非法手段获取并非法曝光，该系列不法行为严重侵害李小璐的合法权益，给李小璐造成恶劣影响。」并表示相关的恶意猜测与攻击，均与事实不符。

而李小璐本人在4日由律师陪同下已去警局报案，声明中表示：「针对李小璐的恶意诋毁、肆意谩骂，工作室将依法委託专业律师，坚决维护李小璐女士的合法权益，追就相关人员的民事责任及刑事责任。」



不仅如此，李小璐也在宣布离婚后的深夜发表长文，首度倾诉遭偷拍隐私，以及和PG ONE亲密片曝光的心情。她在长文开头感慨，一步步从幼稚走到现实。她以9岁拍戏时遇到的善良老人，对比近2年来遭到有心人士的威胁和网路暴力，更清楚记得网路上出现偷拍影片的第一天，接到有人打电话来「我们拍到了你的东西，你看怎么办？」没有理会的结果是，第二天影片曝光，加上有人精心设计一波一波煽风点火，导致全网沸腾，「这些偷拍者用牺牲我而提示「后人』及从另一端获取非法利益的目的达到了。」

除了暗指有心人士以违法方式得到目的，李小路更以「狼」、「豺」形容网路特定族群，用尽脑汁编故事，「他们的『口粮』是有了，而我却被推送到了生命的最后边缘⋯⋯。」

李小璐坦言自己不是完人，「我只是千千万万女人当中的一个普通女人」，也有很多缺点和不足，引用孔子「人非圣贤孰能无过。」而她希望能被客观看待，不要用封建社会对妇女苛刻的标准，也不要用违法的手段窃取他人私密获利，「因为你们不了解事情的真相和当事人的处境！因为别人的家事与你无关！因为我没有侵害过你们当中的任何一个人！更因为你们也有姐妹和母亲！」

最后李小璐更惊曝，自己在2018年的冬天感受到无比寒冷，「我有多少次站在高层住家的窗前，眺望窗外远处的蓝天，心想：如果从这里融入那个世界，也许一切都释然了……。」文中疑似动了轻生的念头，不过冥冥中感觉到女儿稚嫩的小手，一声一声呼唤着妈妈，「瞬间、我清醒了，搂着泪汪汪的女儿，哭喊着：『宝贝，妈妈永远不会离开你……』。」

发表离婚声明后，李小璐再次请求外界不要再杜撰，「不要去伤害我的家人和朋友及涉及到的每一个人。而激励我现在能够站起来，就是一个母亲的一生的责任。」她希望女儿可以像其他孩子一样健康快乐成长。

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除了深夜发表长文，她也透过工作室公开回应，指网路上带有淫秽性质的影片透过拼接在网上散播，已经报警立案，有关恶意谩骂的言论，将会透过律师蒐证，追究相关人士的民事和刑事责任，维护自己的权益，有关部分网友狠批退出演艺圈，她在回应中强调今后会继续努力工作，推出更多优秀作品，并未有引退的打算。

【李小璐微博全文】

每个女孩从她记事起，都会为自己构想一个个童话般的梦。随着年龄的增长，一步步的从幼稚走到现实，就不一定是梦中的童话了。

核能产生裂变，是靠本身以外的力量促其爆发……每件事情的是非曲直，原本始末，并不是人们从表面看的那么简单……

2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖地的谩骂、侮辱，瞬间把我变成了“众矢之的”，我好像掉进了“尼罗河”，顷刻间便被成群扑来的“食人鱼”，叼啄的只剩下了骨架……冥冥之中，想起了我9岁那年，长春电影制片厂邀请我拍摄一部电影《留村察看》，内容是一位县委书记深入山村帮助脱贫的故事，我扮演县委书记的女儿。这部电影获得过国内多个电影奖项。当时爸爸请假陪伴我到了外景地，那是一个真真实实的贫困山村。一路劳顿奔波，入夜才到。我们父女俩深一脚浅一脚在不能成为路的路上，被剧务领到一个分配我们住的农户家。随着他的敲门声，破旧的木门吱呀呀地缓缓打开了，借着惨澹的月光，我看见了开门的那个人……刹那间我惊呆了：一个历尽沧桑极度扭曲的脸展现在我的面前……在此刻初冬时节的寒冷中，一个沙哑的嗓音，在这个人张嘴升起的白色哈气中打破了沉寂：“快进屋吧……”瞬间我明白了：他就是我们今后一段时间里的“房东”。我战战兢兢地抱着爸爸的腰，跟着眼前这个弯着腿的老爷爷的踉跄脚步，走进了为我们准备的房间。这是一个土坯盖的房子，屋子不大，灯光昏暗，但使我紧张的心情松弛下来的是：占满地面五分之四的炕，烧的暖暖和和的，炕上铺的两套被褥不算厚，随着热气散发着澹澹的肥皂清香……“暖瓶里有热水，你们爷俩累了，烫烫脚早点歇着吧……”。老爷爷一句简简单单的告别话，顿时使我觉得与这温暖的小屋是那么的和谐……这一夜，我在奇奇怪怪的梦中睡的很沉……

拍这部主旋律的电影是很辛苦的，在爸爸的鼓励下，我一天天的坚持了下来。我想说的是发生在这些天里的那几件事：院子里的厕所是用芦苇搭的棚子，中间是一个深坑，上面的木框架上钉着几块板子，如厕时蹲在上面，板子的间距非常大，一看就明白是“房东”为自己的罗圈腿而设定的。可我就困难了，必须拉开弓箭步，才能勉强蹲在上面，面对下面的粪坑，真是太可怕了……第一天开工回来后急着上厕所，很恐惧地走进芦苇棚，眼前突然一亮：发现坑上面的木板变多了，把坑盖的严严实实，中间留的空儿刚好适合我蹲下…… 那段时间每天收工回来又冷又累，极度疲惫，可走进我们的小屋后，温暖如春……热炕总是提前烧好，在灶口残留的炭火上，温着一大铁壶热水…… 因年龄小贪睡，第一天早晨便误了摄制组的集体早餐……可第二天早晨一起来，灶台上摆着一盆盖着盖儿保温的棒渣粥，旁边盘子里放着几个煮熟的鸡蛋，这样的“待遇”一直持续到我们走的那天…..

老爷爷怕自己的面相再吓到我，很少和我们见面，只是夜里能听到他在灶口为我们烧炕加柴火时的咳嗽声……他家太穷了，穷的猪圈里只养着几只鸡……

临走的时候，我和爸爸把身上剩的钱和能用的生活用品，全部给他留下了。这也是若干年后我做公益的起源。老爷爷很感动，拐着腿一直把我和爸爸送出村口……之后，我才知道他孤身一人一辈子了

二十多年过去了，此时此刻，我非常怀念那个年代那个老人的善良与淳朴。而今天，却有所谓道貌岸然的人拿着最现代的设备，用跟踪、偷拍的方式，窃取我的行踪。我清楚的记得：在网上出现这些偷拍视频的头一天，有人给我打电话说“我们拍到了你的东西，你看怎么办？！”我没有理会。我没有理会的结果是：第二天偷拍视频发出后，在有人精心设计的一波一波的煽风点火下，全网沸腾了……这些偷拍者用牺牲我而提示“后人”及从另一端获取非法利益的目的达到了……我眼前展现的画面是：狼捕获猎物后，豺该上了……一些以网络“求食”的人，用尽脑汁，展尽技能，编排出“推理”，漫画故事，代名词，借机甚嚣尘上……他们的“口粮”是有了，而我却被推送到了生命的最后边缘……

我深深感觉到：在我身后，有一张巨大深不可测的利益之网，在向国家的人权和法律挑战！

我不是完人，我只是千千万万女人当中的一个普通女人，是亿万劳动者当中的一个普通文艺工作者。我用心诠释着我所担任的每一个角色，也为广大观众带来过欢乐和启迪。我也有很多缺点和不足，孔子曰：人非圣贤孰能无过。我只是希望对我有成见的人或不管怀有什么目的的人，能够一分为二客观的看待我，不要以封建社会那种对待妇女苛刻的标准，用最下流的词汇骂人！也不要用违法的手段窃取他人的私密用来获利和害人！因为你们不了解事情的真相和当事人的处境！因为别人的家事与你无关！因为我没有侵害过你们当中的任何一个人！更因为你们也有姐妹和母亲！

2018年的冬天是寒冷的，我有多少次站在高层住家的窗前，眺望窗外远处的蓝天，心想：如果从这里融入那个世界，也许一切都释然了……可冥冥之中，女儿扑到我的身边，用那嫩嫩的小手紧紧抱住我的腿，一声一声的呼唤着妈妈，瞬间、我清醒了，搂着泪汪汪的女儿，哭喊着：“宝贝，妈妈永远不会离开你……”

对于我生活中究竟经历了什么，过着什么样的生活，我不想说，也请大家不要再杜撰。不要去伤害我的家人和朋友及涉及到的每一个人。而激励我现在能够站起来，就是一个母亲的一生的责任。我希望我的女儿能够像所有孩子一样健康快乐的成长。

冬天又来了，我渴望温暖的阳光，更期待百花吐蕊的春天……

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新闻来源：ETtoday & ETtoday