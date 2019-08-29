李宗泫认了骚扰正妹，宣布退出CNBLUE！　

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韩国团体CNBLUE成员李宗泫日前扯入「郑俊英淫魔群组」，风波才刚过5个月，28日竟传出他私讯24岁网红，字句带有性骚扰语意，女方后也坦承「感到不舒服」，龟缩一整天，他晚间透过经纪公司宣佈「退出CNBLUE」，同时很抱歉造成其他成员困扰。

李宗泫一而再再而三伤透粉丝的心，28日躲了一天，终于在晚间透过公司FNC声明，「首先，因为我的不妥当言行受到伤害的人，以及感到失望的人，很抱歉。」他的行为拖累团体CNBLUE，除了向成员致歉，他也决定从团体裡退出，「很抱歉让相信我的粉丝失望了，我感到很羞愧、没脸见大家。」

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争议发生后整整一天才出面，李宗泫解释说因为自己还在服役，传达意见需要一点时间，感谢公司等待他的决定，最后，他表示自己会深刻反省错误，并接受大众的批评，对于自己造成的纷争，再度鞠躬致歉。

据悉，李宗泫28日遭网红朴敏廷（音译，박민정）曝光一则私讯，他带着性骚扰的暗示「肚子肉肉好可爱ㄎㄎ」，该则讯息直接被女方公开贴在IG，恶行才因此曝光。对此，女方坦承，原本想忽略这则私讯，但他不死心传来第二次讯息，为避免有更多女性受害，决定公开私讯内容，朴敏廷也表示「确实有觉得不舒服」，李宗泫行为已构成性骚扰。

新闻来源：Ettoday