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马来西亚羽毛球名将奇拿督李宗伟今天中午在布城青年体育部召开新闻发布会，宣布自己正式退役，放弃冲击东京奥运会资格，结束职业生涯。

现年36岁的大马羽球传奇拿督李宗伟在记者会上宣布，自己因为鼻癌康复后一直未能回到此前的最佳状态，因此没能继续追逐第5次征战奥运会梦想，从而结束19年的辉煌羽球生涯，正式挂拍引退。

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李宗伟在去年9月传出罹患鼻癌的消息，此后他一直接受治疗，11月8日，李宗伟召开新闻发布会，宣布不会因鼻咽癌而提前退役。经过超过三个月的治疗之后，他表示自己已经开始恢复训练，将会尽快回到赛场，但何时正式复出要看身体状况。

今年1月初，李宗伟在马来西亚羽毛球国家队训练基地进行训练，这是他自去年查出患有鼻癌后首次进行场地训练。此后他一直进行着康复和训练的模式，不过由于身体迟迟没能达到复出水准，他也一再推迟重回赛场的日程，先后缺席了马来西亚赛、苏迪曼杯。

其实本地媒体早在上周就已经报道宗伟有意退役，虽之后宗伟被求证时亲口表示还没有与羽总会长诺萨见面讨论未来，当时还没有决定是否退役，但如今他正式召开新闻发布会，宣布了自己的艰难决定。

赛沙迪此前则表示青体部尊重宗伟任何决定，因为他是国家传奇运动员，己为国家贡献良多。