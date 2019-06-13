李宗伟宣布退役后 李林大战成绝响 林丹：独自上场没人陪我了

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大马羽球一哥李宗伟今日（13日）在布城青年体育部召开的新闻发布会上，泪洒现场，宣布就此退役，结束长达19年的辉煌职业生涯。「李林大战」也彻底成为历史……

得知此消息后，多年对手亦是好友的林丹 发文：“独自上场没人陪我了”，并分享了一首《朋友别哭》。

在正式比赛统计中，李宗伟和林丹之间的40次“李林大战”，绝对可以载入世界羽球的发展史。从2004年的首次交锋，到2018年的全英赛，二人已经在赛场上隔网相对了14年，横跨3个奥运周期。2018年3月17日，当年34岁的林丹以21比16、21比17战胜35岁的李宗伟，林丹对李宗伟的交手纪录改写为28胜12负。

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「李林大战」的存在，可说藉由精彩的男单巅峰对决完全加速了羽球在全球的推广速度。两人从早年的互相厮杀，到后期升华的惺惺相惜、英雄重英雄境界，为不少球迷所着迷和动容，特别是李宗伟在2016年里约半决赛终于在奥运会舞台上战胜林丹之后，两人默默交换球衣和拥抱，成为一道美丽风景线。

最后一次“李林大战”之后李宗伟就回顾说，与其在乎比赛的输赢，不如去更好的享受其中的过程。“希望我们都能享受比赛，为大家奉献一场伟大的对决。”林丹也在许多场合中，都说李宗伟在他职业生涯中占有重要的位置，是他一直取胜和继续打球下去的动力。林丹在一次综艺节目上表示：“我要借这个机会感谢身边一直陪伴我支持我的人，他就是李宗伟。”

两人如今各有家庭孩子，也都娶了各自国家的羽球一姐为妻作为“羽坛神雕侠侣”，现在林丹还在继续打拼，争取东京奥运会资格的一丝希望。

李宗伟球员生涯大事记：

1982年 10月21日出生于峇眼色海。

1993年 开始接触羽球。

1999年 在全国赛后进入国家青年队。

2000年 首次出国参赛（亚青赛）。

2003年 首次进入国际赛决赛（大马公开赛银牌）。

2004年 在大马赛赢得国际赛首冠；首次参加奥运会，在雅典赛会进入次圈16强。

2005年 夺得首枚世锦赛奖牌（季军）；东运会男单赛摘铜。

2006年 参加汤杯赛随队取得并列季军；2枚亚运会铜牌；拿下共运会男单首金；世界排名首次登上男单第一。大马赛决赛决胜局从13比20逆转战胜中国宿敌林丹而成为羽坛经典战，也放进后来的自传电影。

2008年 在北京赢得个人第一枚奥运会银牌，较后被封赐拿督勋衔。

2010年 首次斩获全英赛冠军；广州亚运会男单赛摘银；世界羽联超级系列赛总决赛首次登顶。

2011年 伦敦世锦赛首次夺得个人世锦赛亚军。

2012年 伦敦奥运会获得男单银牌。从2008年8月21日到2012年6月14日，完成了连续199周蝉联世界排名第一的壮举。

2014年 该届汤杯赛6战全胜，但大马队决赛总比分惜败给日本，与汤杯冠军擦肩而过。当年世锦赛后发生药检不过关事件，被临时禁赛，世界排名狂跌。

2015年 5月1日，李宗伟的8个月禁赛期满，从低级别比赛一路打起到3个月后世锦赛直闯决赛，为球迷所赞叹。

2016年 在里约夺得个人第三枚奥运银牌。

2018年 大马公开赛夺得最后一冠。7月印尼赛结束后就被诊断患癌，不敌桃田贤斗的该站半决赛成为李宗伟最后一战。

2019年 1月回到国家羽球学院训练，4月底暂停，6月13日宣布卸下19年国家队和选手身份。

资料来源：光华日报、新浪娱乐