李宗伟发长文：想和林丹再战一场 但「人生没有如果」含泪告别「这一站我就先下车了」

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今日（13日）含泪宣布结束长达19年的运动生涯，正式退出羽坛的大马男单传奇羽球一哥拿督李宗伟，在新闻发布会结束后在个人官方面子书和微博发表挂拍感言，其中更感慨表示想和林丹再战一场，「但，人生没有如果」。

李宗伟在文中向球迷们道歉，因为身体的缘故无法继续承载着国人的寄望，披着国旗继续前进，尤其是大家期盼再次见证「李林大战」，更从此成为绝响。不过对于之后的计划，一哥已幽默的方式「要带老婆度蜜月」，因为现在终于有时间可以做了，更希望大家推荐有什么好地方。

不过最催泪的莫过于一哥最后一句「这一站我就先下车」，虽然许多球迷表示不舍但还是祝一哥身体健康、幸福快乐！

拿督李宗伟中文全文：

大家好，我是李宗伟，几经挣扎我最终选择了挂拍，为我近20年在马来西亚国家队的羽毛球职业生涯，画上句点。 Advertisement

很抱歉让球迷们失望了，如果情况允许，我也想第五次站在奥运的赛场上，实现奥运金牌梦，如果身体可以我也想承载着国人的寄望，披着国旗继续前进，如果可以我想和林丹再战一场，如果可以… 但，人生没有如果。 放下球拍这不是容易的决定，心里头满满的不舍，但决定了就好了。感谢教练、队友、羽总全体员工、物理治疗师、所有喜欢我的爱我的支持我的、看过我打球的、曾给我留言的朋友，谢谢你们，这一路上因为有你们，我才能是我。 很多朋友问我之后什么打算？除了好好休息，还有好多事情等着我去做，其中包括实现承诺，带我的老婆去度蜜月，结婚到现在讲到现在，终于有时间可以去做了，哈，有什么好地方推荐吗？ 各位朋友，这一站我就先下车了，希望带着你们的祝福，继续前往下一段更精彩的人生路。

To all my family friends and fans. To everyone of you who have been a part of my life, thank you. A real big sincere… 由 Lee Chong Wei 李宗伟发布于 2019年6月13日周四