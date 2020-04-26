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李佩玲抗疫歌曲喜获卫生总监诺希山点赞表示「她和我一样都是被领养」

by Tofu
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李佩玲抗疫歌曲喜获卫生总监诺希山点赞表示「她和我一样都是被领养」
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本地歌手李佩玲于24日推出新歌《Respect 1000000》向前线抗疫英雄表达敬意，获卫生总监拿督诺希山喜欢，并表示：“我认识李佩玲，她和我一样都是被领养”。

本地资深音乐制作人王炳智在脸书分享，其有份制作、李佩玲演唱的《Respect 1000000》得到诺希山的认可和喜欢，“非常荣幸得知卫生总监拿督诺希山医生喜欢《Respect 1000000》这首歌，并且愿意抽空回应给予鼓励，真的让人感到很窝心和感动”。

他晒出与诺希山的脸书私讯的对话截图，他特别分享《Respect 1000000》给诺希山，获得对方的回应：“我很喜欢这首歌，很感动”，之后更写道：“我认识这位歌手李佩玲，她和我一样都是被领养”。

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李佩玲于24日推出新歌《Respect 1000000》，以温暖歌声向“前线抗疫英雄”，包括医护人员、军警和志愿者们，向前线抗疫人员100万次的敬意。该歌曲由王炳智找来好友黎华安（Aesos Lai）、印尼资深音乐人普拉塔玛（Pak Chossy Pratama）联合制作，并特别填写了英文歌词，透过歌曲来表达敬意。

“这是渺小的我们，唯一可以为你们做的事。非常感谢你和所有团队，以及前线人员的付出。”值得一提的是，李佩玲目前身在槟城老家，虽然是以居家简单的方式配合录制，但也不影响歌曲素质，令人惊艳。

资料来源：星洲日报

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