朴有天死不认吸毒 网友PO他手脚溃烂照！

Advertisement



韩国男团「JYJ」成员朴有天前女友、「南洋乳业」千金黄荷娜日前吸毒被捕，她供称是遭到朴有天劝诱吸毒，且年初2人还一起吸食毒品。10日朴有天为此大动作开记者会喊冤，但仍被警方立桉调查，并从他的脚毛验出甲基安非他命（冰毒）阳性反应，意即他1年内曾吸过毒，儘管已经罪证确凿，朴有天依旧否认染毒，今日他更透过律师表示「正在确认毒品是怎么进入体内」。

被验出吸毒后，朴有天的经纪公司C-Jes娱乐也立即发声明和他划清界线，表示双方已无法再恢复信赖关係，决定解除合约并取消他所有活动，形同退出演艺圈。不过朴有天至今仍坚称没碰毒，他今日透过律师表示，「虽然毛髮检验出现阳性反应是不可否认的事实，但朴有天依然坚持他没有吸毒，现在正在确认毒品是通过什么途径进入体内」。

此外，警方透露已经掌握朴有天与毒贩的对话纪录，推测朴有天可能就是这起毒品桉的主谋，据悉，朴有天透过匿名通讯软体与毒贩进行毒品买卖，并且会定期清空对话纪录，不过黄河娜趁机拍下这些对话，并在接受调查时提交给警方，警方也正在追查卖毒给朴有天的毒贩。

而朴有天的中国粉丝今日则发声明表示，相信朴有天从未染毒，更质疑毛髮检验的结果，强调会对朴有天永远不离不弃，并且只相信朴有天和他的法律代理人的声明，更痛批经纪公司单方面宣布解约的行为令他们相当心痛。

Advertisement



朴有天死不承认吸毒的态度也引起网友关注，今有网友公开多张先前拍到朴有天小腿满布伤痕和瘀青的照片，并称是去年6月开始朴有天双手双脚都有大片溃烂伤口，更与吸毒者皮肤溃烂的照片对比，引起网友质疑是否和吸毒有关。不过粉丝则帮他澄清，表示该照片是在2017年拍摄，当时朴有天正在服役，照片中的伤口是因为免疫力下降造成的湿疹。

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年4月26日