朴有天上铐亲身谢罪 旧爱曾偷拍裸照威胁

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韩星朴有天的旧爱、南阳乳业家族外孙女黄荷娜日前吸毒被抓，并供出朴有天也是吸毒共犯，原本坚不认罪的朴有天，遭羁押后心态大转变，在问讯时鬆口坦承吸毒，今日将移送检方审查。昨晚韩媒再爆出2人吸毒内幕，透露黄荷娜曾偷拍朴有天裸照威胁。

朴有天日前从脚毛被验出冰毒，并在上周五遭法院裁定羁押，他今日在台湾时间9点被警方移送至水源地方检察厅，双手被绑上警绳、手铐，对于先前一直嘴硬否认吸毒一事，他也首度向大众道歉：「对于说谎的事我向大家道歉，我正在深刻的反省，并会接受应有惩罚，反省地活着。」但被问到遭拘留的心境、与黄荷娜供词不一致等事都不愿回应。

据jtbc《Spotlight》报导，朴有天的友人B某受访时提到，黄荷娜和朴有天的「爱恨关係」，指称黄荷娜曾多次威胁朴有天，B某说：「她趁有天在睡觉时拍下裸照，甚至还曾传给我过。并且威胁他『现在在哪？5分钟内不赶过来我就把照片散播出去』。」

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事实上，黄荷娜过去曾多次吸毒，甚至供毒给胜利夜店「Burning Sun」职员赵某，有「Burning Sun」夜店相关人员爆料，黄荷娜是「Burning Sun」的VIP顾客，经常戴着帽子和口罩到夜店玩，还会在夜店和赵某一起吸食冰毒，和胜利、「Burning Sun」代表李文浩、台湾投资人「林太太」都是经常在酒桌上一起玩的友好关係。

有爆料者受访时透露，黄荷娜常和一些家裡有钱的人或者常上酒店的人玩在一起，「他们常常在饭店或别墅玩，在汉南洞、清潭洞一带的高级别墅裡嗑药、开性爱派对」并表示黄荷娜参加聚会都不用花钱，因为她会带上漂亮的女人介绍给在场男友人，「黄荷娜不是只有吸毒，因为她毁掉人生的人不只一两个，她对此还一点愧疚感都没有」。对此，黄荷娜的律师仅表示「无可奉告」。

黄荷娜被爆是胜利夜店VIP。（翻摄JTBC）

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年5月3日