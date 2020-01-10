朱镇模手机被骇？！疑似与张东健露骨「约炮」聊天内容公开

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曾演出韩国《美女的烦恼》、《奇皇后》、《拖旅行箱的女人》等多部著作的男演员朱镇模，近日传出手机遭孩客入侵，其中疑似朱镇模与张东健“露骨”的聊天对话也随之曝光！

2019年6月与“医界金泰希”的美女医生闵慧妍结婚的朱镇模，被韩国媒体指出近日手机遭骇客入侵，被对方威胁公开其手机内容以勒索金钱。未料朱镇模并未屈服，更向警方报案，而骇客展开报复，直接公开疑似他与圈中好友张东健的对话。

据韩媒《Dispatch》报道，一名网民声称拥有朱镇模的短讯内容，同时公开相关内容，当中涉及朱镇模和其他男艺人的聊天纪录，时间大约在2013年，报道中未有公开涉及艺人的名字。

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据短讯内容中显示他们传阅多张大奶妹的照片，包括韩国小姐、模特儿、人妻等，朱镇模还向对方留言：“今天要一起‘作业’吗？是去年的韩国小姐” 、“我现在还宝刀未老” 、“哥周六一起出去玩吧” 、“今天约了4个人” ，暗示相约对方当天打完高尔夫球后，再约美女开房。夸张程度让网民惊叹“根本是第二个郑俊英”，尺度大到让人咋舌！

当中对话更有提到该名牵涉男星的老婆生日，而张东健的老婆高素荣便是10月6日生日，故现时很在网民也纷纷猜测与朱镇模分享性感波妹照的男星便是47岁男星张东健，因两人本来便私交甚笃，常相约打高尔夫球。张东健去年6月便有出席朱镇模的婚礼，玄彬也与朱镇模是好友，成为网民怀疑的“嫌疑目标”。

目前仍无法肯定是朱镇模和张东健的聊天纪录，朱镇模经纪公司则强硬表示将会展开法律行动，散布从任何管道出现的消息都会有法律责任。

消息曝出后也引来许多粉丝和影迷热议，甚至崩溃表示：“我喜欢了这么久的张东健，拜托别毁了！”

资料来源：星洲日报、中国报、搜狐